“La porta dell’inferno”, il cratere di permafrost più grande del mondo si sta espandendo rapidamente: dovremmo preoccuparci?

Il cratere di Batagaika, scoperto negli Anni ’60 come una piccola depressione, si è trasformato oggi in una vasta depressione a forma di girino. Situato nelle montagne dei Chersky, questo cratere di permafrost continua a espandersi a un ritmo allarmante. Originariamente causato dal disboscamento e dai cambiamenti climatici, lo scongelamento del permafrost ha portato a un cratere largo 800 metri, lungo un chilometro, con una profondità variabile tra 50 e 100 metri.

L’importanza scientifica del cratere di Batagaika

Nonostante l’attrazione turistica dovuta alle sue dimensioni imponenti, gli scienziati sono maggiormente preoccupati per l’impatto ambientale del cratere. L’espansione di Batagaika comporta la liberazione di sedimenti e nutrienti precedentemente intrappolati nel permafrost, inclusi il carbonio e gas serra come anidride carbonica e metano, come spiegato da Alexander I. Kizyakov, primo autore dello studio e ricercatore senior presso l’Università Statale di Mosca Lomonosov.

Il riscaldamento globale sta causando uno scongelamento rapido del permafrost nella regione del cratere di Batagaika, con il rilascio di carbonio organico accumulato per 650,000 anni. Dal 1970 al 2023, sono state rilasciate annualmente tra 4,000 e 5,000 tonnellate di carbonio organico, accelerando il riscaldamento globale. Questo ciclo vizioso potrebbe continuare fino alla completa perdita del permafrost.

Il disgelo del permafrost può liberare patogeni rimasti dormienti per anni, come dimostrato dall’epidemia di antrace del 2016 in un villaggio siberiano, causata dal Bacillus anthracis liberato dal suolo a seguito di un’ondata di calore. Recentemente, nel 2022, sono stati scoperti 13 virus precedentemente sconosciuti in campioni di permafrost siberiano. Questi eventi sollevano preoccupazioni su potenziali minacce alla salute umana e alla fauna selvatica. Scienziati e autorità sono alla disperata ricerca di misure in grado di mitigare i cambiamenti climatici e prevenire ulteriori danni al permafrost, al fine di evitare la perdita completa del suolo congelato e un peggioramento delle condizioni climatiche per le formazioni simili situate nelle aree di permafrost ricche di ghiaccio dell’Eurasia e del Nord America.