La nuova pista da sci indoor più grande al mondo apre in Cina (nel bel mezzo di un’ondata di caldo estremo)

Nonostante le temperature record di quest'estate in Cina, Shanghai ha inaugurato il più grande complesso sciistico indoor del mondo. Lo Snow World, che si estende su oltre 90.000 metri quadrati, è la più grande struttura al coperto per lo sci su neve vera al mondo e ospita circa 20 attività di intrattenimento a tema neve. Le solite mega infrastrutture fatte per compiacersi ma di cui nessuno ha effettivamente bisogno

Mentre è SOS neve ovunque, la Cina crea una stazione sciistica al chiuso, già riconosciuta dal Guinness World Records come “la più grande del mondo”. Dopo un mese di prova, infatti, apre i battenti lo Shanghai lo L+Snow Indoor Skiing Theme Resort, un enorme complesso sciistico al coperto.

Con una superficie di più di 98mila metri quadrati, lo Snow World ha tre piste da sci professionali la cui lunghezza totale è di circa 1.200 metri. Inoltre, è dotato di una grande area di intrattenimento sulla neve, che non farà mancare ai visitatori diverse attività ricreative. Ma non solo sci: il super mega complesso ha anche un parco acquatico, ristoranti, negozi e hotel. Una serie illimitata di cose ultraumane di cui Shanghai (e il resto del mondo) proprio non aveva bisogno.

Il resort ha iniziato a vendere i biglietti nella sua fase di prova ad agosto e al 1° settembre contava già quasi 100mila visite, complice, dicono gli esperti, il fascino che sui cinesi hanno avuto le Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, da quando l’industria cinese del ghiaccio e della neve è prosperata.

Tutto molto bello, ma? Mentre si faceva la cerimonia di apertura e si accoglievano i visitatori in tuta da neve sulle piste, la Cina registrava il suo agosto più caldo degli ultimi 60 anni.

L’agosto più caldo mai registrato

All’esterno, la temperatura raggiungeva infatti i 30 °C già alle 9 del mattino durante la cerimonia di apertura, in un agosto che è stato il più caldo mai registrato in Cina dal 1961, con una temperatura media nazionale di 22,6 gradi Celsius, secondo le autorità meteorologiche.

Poco conta che tre quarti del tetto del resort siano coperti da pannelli fotovoltaici, progetti di questa portata non possono essere privi di impatto ambientale, a partire dell’energia che inevitabilmente si trova a consumare.

