Katy Perry nella bufera: il suo videoclip è stato girato fra le dune protette di Formentera e Ibiza (senza autorizzazione)

Katy Perry è nei guai in Spagna. Il governo delle Baleari ha infatti aperto un'inchiesta sulla cantante in seguito al suo ultimo video musicale, registrato sull'isolotto di S'Espalmador, a Formentera. Il Ministero dell'Ambiente Naturale vuole stabilire se l'artista californiana sia incorsa in un'infrazione, dal momento che non aveva il permesso necessario per registrare all'interno delle aree protette del Parco Naturale di Ses Salines

Il Parco Naturale di Ses Salines è un’area protetta tra le isole di Ibiza e Formentera, una delle enclavi ecologicamente più preziose delle Isole Baleari spagnole. Per accedere in determinati punti serve un’autorizzazione, che probabilmente la troupe di Katy Perry non aveva. Per questo la cantante statunitense è finita nella bufera e il suo videoclip sotto inchiesta.

Nel video, che è stato presentato in anteprima l’8 agosto, si vede effettivamente la Perry cantare e ballare tra le dune di sabbia protette dell’isolotto di S’Espalmador, che si trovano proprio nel Parco naturale di Ses Salines de Eivissa e Formentera, tanto che è stata aperta un’indagine per stabilire se quelle riprese abbiano causato danni ambientali.

In un comunicato stampa rilasciato martedì, il Dipartimento dell’Ambiente del governo regionale delle Baleari ha affermato che la società di produzione non aveva richiesto l’autorizzazione necessaria per girare il video musicale.

Accanto alla famosa spiaggia di Ses Illetes a Formentera, le dune di S’Espalmador costituiscono il sistema dunale meglio conservato delle Isole Baleari e hanno un “grande valore ecologico”, afferma il Governo regionale delle Baleari sul suo sito web del turismo. S’Espalmador è un isolotto privato situato a nord di Formentera e fa parte del parco naturale Ses Salines de Ibiza e Formentera dal 1980. È lungo circa 1,8 miglia e largo 800 metri (137 ettari).

