Guarda la vetta del K2 sommersa dai rifiuti, una discarica ad alta quota che la neve non riesce più a celare

Discarica ad alta quota: il K2 è diventato una montagna di rifiuti, le immagini sono desolanti e ci sbattono in faccia la grande incività, anche quella di chi dice di amare la natura

Altro che natura incontaminata! Le immagini che arrivano dal K2 sono surreali: la seconda montagna più alta della Terra dopo l’Everest è diventata una grande discarica ad alta quota.

Sul ghiaccio ci sono strati di rifiuti di ogni sorta, lasciati dagli scalatori durante le escursioni. Nel filmato, diffuso su X da un alpinista, sono visibili frammenti di plastica, bottiglie, brandelli di tende e attrezzi sportivi abbandonati nel Campo 2.

Di tanto in tanto associazioni ecologiste organizzano delle spedizioni per rimuovere la spazzatura lasciata dagli incivili, ma non è sufficiente.

Come sottolineato da diversi attivisti e amanti della montagna, è necessario introdurre norme precise e pene severe per chi non rispetta l’ecosistema dell’imponente vetta, alta 8609 metri e situata nella subcatena del Karakorum, al confine tra il Pakistan e la Provincia autonoma cinese Tagica di Tashkurgan di Xinjiang.

In base a un recente regolamento delle autorità nepalesi, chi scala il Monte Everest è obbligato a portare con sé i sacchetti biodegradabili per le feci e a smaltire correttamente i propri rifiuti. Una regola che potrebbe essere applicata anche al K2, prima che il suo paesaggio venga completamente stravolto da cumuli di immondizia.

