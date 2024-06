I due jet privati di Taylor Swift hanno prodotto in un anno la CO2 che un italiano emette in 210 anni

La popstar ha percorso circa 286.000 chilometri per gli spostamenti con i suoi jet privati, usati non solo per l’Eras Tour, ma anche per motivi personali

Taylor Swift ha stabilito un nuovo incredibile record, ma questa volta non c’è niente da gioire, anzi. Nel 2023 ha infatti percorso circa 286.000 chilometri con i suoi jet privati, equivalenti a sette volte il giro del mondo, con tutti i danni che ne conseguono sull’ambiente.

“Un’impresa” che è stata resa possibile grazie alla sua tournée mondiale, l’Eras Tour, che ha avuto inizio il 17 marzo a Glendale, Arizona, e si concluderà l’8 dicembre a Vancouver, Canada. Il tour prevede 152 tappe in tutto il pianeta, passando più volte per Asia, Australia, Sud America ed Europa.

Ma purtroppo la popstar non si è limitata solo agli spostamenti per i concerti. Swift ha utilizzato i suoi jet anche per motivi personali, come volare da Tokyo a Las Vegas per assistere al Super Bowl in cui giocava il suo fidanzato Travis Kelce, o per viaggi da Los Angeles alla Pennsylvania per trascorrere il weekend con il fidanzato e i nipoti.

Ha prodotto circa 1.200 tonnellate di anidride carbonica

Inevitabilmente questa frenetica attività aerea ha avuto un significativo impatto ambientale, con la produzione di circa 1.200 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti a 73 volte le emissioni medie di un cittadino americano e 210 volte quelle di un cittadino italiano.

Lo studente della Florida Jack Sweeney, noto per tracciare gli spostamenti aerei delle celebrità, ha documentato questi viaggi, nonostante le pressioni legali ricevute per interrompere la sua attività. La mappa dei tracciati dei voli di Swift, mostrata da Sweeney, assomiglia a un disegno caotico di linee color fucsia, simile a un disco volante disegnato da un bambino.

La Swift, ahinoi, è in ottima compagnia dato che molti altri artisti e celebrità, come Travis Scott, Kim Kardashian, Beyoncé, Jay-Z ed Elon Musk, utilizzano spesso i jet privati senza curarsi delle conseguenze che ciò può avere.

Negli ultimi giorni, proprio Taylor Swift è stata “presa di mira” dagli attivisti di Just Stop Oil che hanno provato ad imbrattare il suo jet privato all’aeroporto Stansted di Londra dove la popstar era impegnata nei suoi concerti. Non sono però riusciti a trovarlo e ne hanno dipinti altri due con due estintori pieni di vernice arancione.

Fonte: La Repubblica

