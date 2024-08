Invasione di mucillagine nell’Adriatico: cos’è, come si forma e perché il fenomeno sarà sempre più frequente?

Il fenomeno della mucillagine sta colpendo il mar Adriatico in questa estate 2024. Cosa sta succedendo? Vediamo insieme cos’è la mucillagine, come si forma e perché quest’anno ce n’è così tanta da essere vista dallo spazio

Mucillagine è la parola dell’estate 2024, soprattutto per chi ha deciso di trascorrere le vacanze sull’Adriatico.

Ma cos’è la mucillagine? Come si forma la mucillagine? E perché quest’anno ce n’è così tanta?

Facciamo chiarezza per capire questo fenomeno.

Cos’è la mucillagine

La mucillagine di mare è materiale organico, è il prodotto di microalghe e cianobatteri, che assume un aspetto gelatinoso e che, aggregandosi, forma chiazze biancastre e giallastre di varie dimensioni che possono restare in superficie, sospese in acqua o adagiarsi sul fondale marino.

Va chiarito subito che quindi la mucillagine è un fenomeno naturale.

Come si forma la mucillagine

La mucillagine è alimentata dalle microalghe e dai cianobatteri, che proliferano con l’aumento delle temperature del mare e la cui crescita incrementa anche grazie all’afflusso di acqua dolce in mare dai fiumi, che portano con sé anche i residui di sostanze fertilizzanti utilizzate in agricoltura, che hanno l’obiettivo di incrementare la crescita delle piante.

Mucillagine, perché l’Adriatico

Nel mare Adriatico la mucillagine c’è sempre stata, quindi questo fenomeno naturale non è nuovo per le coste est dell’Italia: quest’anno però c’è più mucillagine del solito.

Perché?

Perché quest’anno c’è tanta mucillagine

Quest’anno c’è talmente tanta mucillagine e ci sono così tanti cianobatteri da essere visti dallo spazio, come mostra lo scatto catturato dal satellite del programma Copernicus Sentinel-2 dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Ma perché?

Considerando quando detto prima, basta unire i punti e la risposta è semplice.

L’Adriatico è un mare poco profondo e chiuso che già mediamente è più caldo rispetto ad altri mari che bagnano l’Italia e quest’anno, complice anche il riscaldamento globale, è particolarmente caldo quindi le microalghe proliferano, le forti piogge degli ultimi mesi hanno “riempito” i fiumi e l’acqua dolce ha raggiunto il mare, portando anche le sostanze fertilizzanti che fanno proliferare ancor di più le microalghe.

Quindi:più micro alghe, più residui organici, più mucillagine.

Mucillagine, pericolosa per uomo e animali

La mucillagine può farci schifo, ma non è pericolosa per l’essere umano, mentre sta risultando dannosa per la pesca, perché rende più difficile la cattura dei pesci, ma non solo.

Adagiandosi su rocce e fondale marino ed essendo “appiccicosa” e gelatinosa, la mucillagine può soffocare animali come crostacei e molluschi che, ricoperti da una “nube” di mucillagine faticano a liberarsene e sopravvivere.

