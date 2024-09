Inizia Cinema In Verde, il Festival di Roma che accende i riflettori sull’ambiente (ed è anche gratuito)

La seconda edizione di Cinema In Verde verrà inaugurata oggi all'Orto Botanico. L'ingresso è gratuito e il programma è ricco di film inediti, dibattiti e workshop per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali

Le luci si accendono, il sipario si alza e la magia del cinema si fonde con l’urgenza della sostenibilità. Oggi, nel cuore dell’Orto Botanico di Roma, prende il via la seconda edizione di Cinema In Verde, il festival cinematografico internazionale di Roma dedicato all’ambiente.

L’evento, completamente gratuito, che inizia oggi e durerà fino al 22 settembre, trasformerà la Città Eterna in un palcoscenico di riflessione e consapevolezza sul nostro rapporto con il Pianeta.

Un Festival per tutti, un cinema sotto le stelle

Cinema In Verde non è solo un festival, è un invito aperto a tutti. L’ingresso è gratuito, un gesto concreto per rendere accessibile a chiunque la possibilità di partecipare alla kermesse dedicata alla sostenibilità. L’Orto Botanico farà da cornice a proiezioni, talk coinvolgenti e workshop interattivi. Un’occasione imperdibile per immergersi nel verde e lasciarsi ispirare dalle storie che il cinema ha da raccontare.

Il programma

Il programma di Cinema In Verde è un viaggio attraverso le diverse sfaccettature della sostenibilità. Sei film inediti, provenienti da tutto il mondo, saranno proiettati in anteprima italiana, offrendo uno sguardo inedito sulle sfide ambientali del nostro tempo. Accanto alle proiezioni, talk e workshop animeranno le giornate, creando un dialogo aperto tra esperti, registi e pubblico. Un’opportunità unica per approfondire le tematiche ambientali e scoprire come ognuno di noi può fare la differenza.

Ad aprire le danze oggi, alle 16.30, sarà il film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. Il regista parteciperà anche al momento inaugurale del Festival, previsto alla 19.15, quando verrà intervistato dalla giornalista Serena Dandini.

Non mancare all’appuntamento!

Cinema in Verde vi aspetta all’Orto Botanico di Roma, in Largo Cristina di Svezia 23 A – 24, dal 18 al 22 settembre. Anche se l’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata per garantire il posto agli eventi. Consultate il programma completo sul sito ufficiale del festival e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: