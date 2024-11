Incendio in pieno centro a Milano: cosa è successo

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 novembre, un incendio è scoppiato nel sotterraneo di corso Vittorio Emanuele. Il rogo ha interessato cavi elettrici, causando una colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città

Nel pomeriggio di venerdì 8 novembre, un incendio è scoppiato nel sotterraneo di corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Il rogo, originatosi da alcuni cavi elettrici in una cavità tra la strada e un edificio, ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile persino dalle guglie del Duomo. La situazione ha creato preoccupazione tra i passanti e i lavoratori della zona, attirando l’attenzione dei turisti presenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con otto mezzi per domare le fiamme, impiegando sostanze schiumogene. La polizia locale ha transennato l’area e ha ordinato l’evacuazione preventiva degli edifici e dei negozi vicini per garantire la sicurezza dei presenti. Nessuna persona risulta ferita, anche se sul posto sono giunte tre ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica pronte a intervenire in caso di intossicazioni o emergenze.

Per evitare ulteriori rischi, è stata temporaneamente sospesa la corrente elettrica in parte del quartiere, causando lievi disagi a residenti e attività commerciali. L’intervento rapido dei soccorritori ha evitato danni maggiori, ma l’incendio ha portato alla luce la necessità di monitorare e mantenere in sicurezza le infrastrutture elettriche sotterranee nelle aree urbane.

Stanno facendo il giro dei social le immagini dell'#incendio che si è scatenato oggi pomeriggio a #Milano, a due passi dal Duomo, e ha fatto alzare una maxi colonna di fumo nero.https://t.co/KwBsHJRfMH — Dire.it (@direpuntoit) November 8, 2024

Il fumo, denso e nero, ha avvolto per qualche minuto l’iconica facciata del Duomo, offrendo una scena surreale e preoccupante. Turisti e curiosi sono stati invitati ad allontanarsi e la zona è rimasta interdetta fino alla messa in sicurezza dell’area.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause precise del rogo e per valutare le azioni preventive da intraprendere in futuro, con l’obiettivo di evitare il ripetersi di simili episodi e garantire la sicurezza del centro storico milanese.

