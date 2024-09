In 20 anni nel Pantanal e in Amazzonia si sono verificati i peggiori incendi selvaggi di sempre (con emissioni alle stelle)

Il Servizio di Monitoraggio dell’Atmosfera di Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service - CAMS) ha analizzato le emissioni di incendi in Sud America negli ultimi mesi e i dati sono sconvolgenti: le emissioni sono state costantemente superiori alla media, soprattutto a causa dei gravi incendi nelle regioni del Pantanal e dell'Amazzonia, che hanno avuto un grave impatto sulla qualità dell'aria in tutta la regione

Quasi 200 megatonnellate di carbonio fino al 19 settembre: tante sono state in Brasile le emissioni totali cumulative di carbonio stimate finora nel 2024, superiori alla media.

Secondo i dati di Copernicus, le emissioni di settembre, quindi, hanno finora rappresentato quasi 65 megatonnellate del totale e, nemmeno a dirlo, tutto ciò è dovuto in gran parte alle emissioni di incendi boschivi nella regione amazzonica, in particolare negli Stati di Amazonas e Mato Grosso do Sul (dove si trova la maggior parte delle zone umide del Pantanal), in cui il totale annuo cumulativo delle emissioni di carbonio è il più alto nei 22 anni di registrazione dei dati.

Le emissioni di carbonio da incendi boschivi della Bolivia per il 2024 rappresentano già il totale annuale più alto nel set di dati CAMS GFAS, a metà settembre, con quasi 80 megatonnellate, superando il precedente totale annuale più alto di 73 megatonnellate di carbonio stabilito nel 2010.

Inoltre, il solo mese di settembre rappresenta una parte significativa di questo totale, con poco più di 32 megatonnellate di emissioni di carbonio. Va da sé che gli incendi boschivi nella regione del Pantanal abbiano giocato un ruolo significativo nel record di emissioni del Brasile, ma il loro impatto sul record della Bolivia è stato moderato, mentre una quantità significativa di emissioni per la Bolivia ha avuto origine a Santa Cruz.

Il verificarsi di questi incendi potrebbe essere considerato fuori dall’ordinario, anche se da luglio a settembre è il periodo in cui normalmente si verificano gli incendi nella regione. Le temperature estremamente elevate registrate in Sud America negli ultimi mesi, la siccità di lungo periodo indicata dalla scarsa umidità del suolo e altri fattori climatologici hanno probabilmente contribuito ad aumentare notevolmente la portata delle emissioni di fuoco, dei fumi e degli impatti sulla qualità dell’aria.

Nel 2024, l’attività degli incendi boschivi in Sud America è stata nettamente superiore alla media, soprattutto nella regione amazzonica e nelle zone umide del Pantanal. Il trasporto di fumo ha avuto un impatto che va ben oltre le vicinanze dei luoghi in cui sono divampati gli incendi, raggiungendo persino l’Atlantico. L’entità del trasporto del fumo e gli impatti sulla qualità dell’aria sono un indicatore dell’entità e dell’intensità degli incendi. È indispensabile continuare a monitorare questi incendi selvaggi e le loro emissioni per seguirne l’impatto sulla qualità dell’aria e sull’atmosfera, spiega Mark Parrington, Senior Scientist CAMS e ECMWF.

La ciliegina sulla torta? Gli incendi boschivi e le emissioni che ne derivano hanno portato a un degrado della qualità dell’aria in gran parte del continente, con un pennacchio di fumo che si estende dall’Ecuador a San Paolo.

