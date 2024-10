Palme e dune immerse nell’acqua, le impressionanti immagini del deserto del Sahara allagato

Le immagini girate con un drone a Merzouga, in una delle aree più aride del deserto del Sahara, mostrano scene mai viste prima: dune allagate per colpa delle precipitazioni eccezionali

Un evento straordinario ha colpito il deserto del Sahara, il più grande deserto caldo del mondo con una superficie di circa 9 milioni di chilometri quadrati. Forti piogge hanno trasformato parte del paesaggio arido in una distesa allagata, con scenari impressionanti ripresi da droni che sorvolano l’area.

Le immagini girate con un drone provenienti da Merzouga, nel sud-est del Marocco, mostrano il deserto inondato in seguito a precipitazioni eccezionali. Qui, in una delle aree più aride del Nord Africa, dove in media cadono solo pochi centimetri di pioggia all’anno, le recenti precipitazioni hanno superato i 200 millimetri in sole 48 ore.

Secondo la Direzione generale della meteorologia del Marocco, il mese di settembre è stato particolarmente instabile e caratterizzato da acquazzoni intensi, culminati con le alluvioni di ottobre. Queste piogge eccezionali hanno causato alluvioni lampo in varie regioni, provocando la formazione di nuovi specchi d’acqua e piccoli laghi tra le dune.

I cambiamenti climatici renderanno questi eventi sempre più frequenti

Questo evento, raro e spettacolare, ha destato grande attenzione a livello internazionale, sia per la sua eccezionalità sia per i segnali che trasmette riguardo ai cambiamenti climatici in corso. Tali fenomeni meteorologici estremi, sebbene rarissimi in quest’area, potrebbero infatti verificarsi con maggiore frequenza a causa del riscaldamento globale.

L’impatto di questi eventi climatici anomali non si è fermato al deserto. Un recente rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) ha evidenziato come piogge e inondazioni improvvise abbiano causato la morte di oltre 1.460 persone in diverse nazioni situate ai margini del Sahara.

Questi episodi di pioggia violenta rappresentano una sfida per le comunità locali, non solo per i danni materiali ma anche per i cambiamenti improvvisi che stravolgono i tradizionali ritmi di vita. L’OCHA ha espresso preoccupazione per il possibile aumento di questi eventi estremi e delle loro conseguenze devastanti sulle popolazioni vulnerabili della regione.

Le immagini catturate dai droni sulle distese sabbiose del Sahara presentano uno scenario inedito: palme e dune immerse nell’acqua, un’immagine quasi surreale che testimonia l’impatto del cambiamento climatico su una delle zone più inospitali e aride del pianeta.

In passato, fenomeni del genere erano pressoché sconosciuti nella regione; tuttavia, con le attuali tendenze climatiche, è possibile che anche i deserti sperimentino un’intensificazione delle piogge, con conseguenze imprevedibili per l’ambiente e le popolazioni locali. Un segnale d’allarme per il futuro del nostro clima con episodi del genere con cui le comunità dovranno confrontarsi sempre più spesso.

Dramatic drone footage from Morocco showed flooded palm trees and sand dunes across the Sahara Desert after rare rainfall hit the region pic.twitter.com/olsQFYKQyO — Reuters (@Reuters) October 25, 2024

