Il sensore tutto italiano che previene gli incendi boschivi utilizzando l’energia solare

Nasce Silvanet, dispositivo per la prevenzione degli incendi boschivi. Scopriamo come funziona il progetto 100% made in Italy

Negli ultimi anni i fenomeni legati agli incendi boschivi hanno assunto proporzioni allarmanti, soprattutto in Italia, dove le ondate di calore estive e la scarsità di piogge rendono il territorio particolarmente vulnerabile. Ogni anno, ettari di boschi vengono distrutti, con conseguenze devastanti per la flora, la fauna e le comunità che vivono in aree rurali e montane. Per affrontare il problema alla radice, la startup italiana A2net ha messo a punto una soluzione tecnologica davvero innovativa: Silvanet, una rete sensoriale IoT in grado di rilevare tempestivamente gli incendi e monitorare la salute delle foreste.

A2net: un esempio di eccellenza italiana

Dietro il progetto Silvanet troviamo Angelo Manna e Antonio Cremona, fondatori di A2net, azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per la salvaguardia ambientale. La missione è chiara: prevenire e combattere gli incendi boschivi attraverso l’uso dell’innovazione tecnologica.

A2net ha installato il primo sistema Silvanet nel comune di Troina, in provincia di Enna, una delle aree più a rischio d’Italia per quanto riguarda gli incendi boschivi. Grazie a questo progetto pilota, l’azienda ha dimostrato come sia possibile monitorare vaste aree forestali in modo efficace, sostenibile e a costi contenuti, offrendo una soluzione pratica a un problema che fino ad oggi ha messo in seria difficoltà le amministrazioni locali e le squadre antincendio.

Come funziona Silvanet: prevenzione e monitoraggio continuo

Il sistema Silvanet è basato su una rete di sensori IoT (Internet of Things) posizionati direttamente tra gli alberi. I sensori, alimentati a energia solare, sono in grado di rilevare la presenza di gas come monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2), che vengono emessi già nelle primissime fasi di un incendio. Una delle caratteristiche chiave di Silvanet è la capacità di intervenire entro la prima ora dall’innesco dell’incendio, quando il fuoco è ancora nella fase latente e può essere spento con maggiore facilità e minori danni.

La tempestività garantita dal sistema costituisce un vantaggio enorme rispetto ai metodi tradizionali di rilevamento, che spesso si basano su telecamere ottiche o satelliti: pur parlando di strumenti avanzati, questi presentano diversi limiti, in particolare in presenza di ostacoli naturali come le chiome degli alberi, oppure in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, che possono ritardare l’identificazione dell’incendio. Il sistema Silvanet, invece, essendo installato direttamente tra gli alberi, aggira questi problemi, permettendo di rilevare il fuoco nelle sue fasi iniziali, prima che le fiamme diventino visibili dall’esterno. Inoltre, il Silvanet esegue l’analisi dei fumi registrati e può comunicare, ad esempio, la presenza o meno di benzina e determinare, in caso di riscontro positivo, la natura dolosa dell’incendio.

Zero manutenzione e sostenibilità

Un altro aspetto che distingue Silvanet è la sostenibilità. I sensori utilizzati nel sistema sono completamente autonomi e non richiedono manutenzione per almeno dieci anni dopo l’installazione, fattispecie resa possibile dall’assenza di componenti soggetti a usura, come le batterie: l’intero sistema è infatti alimentato a energia solare, rendendolo ecologico e perfettamente adatto all’ambiente boschivo.

Inoltre, Silvanet non dipende dalle reti elettriche o telefoniche tradizionali, che spesso non sono disponibili nelle aree più remote: la rete LoRa (Long Range) su cui si basa permette la trasmissione dei dati a lungo raggio, anche in assenza di copertura di rete mobile, aspetto che consente di monitorare ampie porzioni di territorio, con la possibilità di estendere il sistema attraverso una rete mesh che integra diversi sensori compatibili, anche di terze parti.

Non solo incendi: un monitoraggio completo delle foreste

Silvanet non si limita al rilevamento precoce degli incendi, ma garantisce anche un sistema di monitoraggio completo della salute delle foreste. I sensori, infatti, analizzano i gas emessi durante la combustione e monitorano anche altri parametri ambientali fondamentali per lo stato di salute degli ecosistemi boschivi, come la temperatura, l’umidità, la pressione atmosferica e persino il flusso di linfa degli alberi.

Il lavoro compito da Silvanet permette di ottenere dati preziosi sulla crescita degli alberi e sulla qualità del suolo: la raccolta dati effettuata dal sistema ci offrirà un quadro dettagliato della situazione generale, che potrà essere utilizzato per prevenire eventuali malattie o stress ambientali che potrebbero compromettere la vitalità del bosco. Il sistema è anche in grado di rilevare attività illegali come la deforestazione non autorizzata, una problematica sempre più diffusa in molte aree del mondo.

Grazie alla sua versatilità, Silvanet può essere considerato un grande sistema di prevenzione antincendio ed un efficace strumento di gestione forestale a tutto tondo, in grado di offrire dati aggiornati e utili per la pianificazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

L’intelligenza artificiale al servizio della natura

Tra le caratteristiche più innovative di Silvanet troviamo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) per analizzare i dati raccolti dai sensori. L’IA consente di elaborare in tempo reale le informazioni relative ai gas emessi e ad altri parametri ambientali, distinguendo con precisione i segnali di un incendio in fase iniziale da altri fenomeni naturali, come ad esempio un aumento temporaneo della temperatura o la presenza di fumo non associato a combustione.

La tecnologia utilizzata permette di ridurre significativamente i falsi allarmi, rende migliore l’efficienza del sistema ed assicura che le squadre antincendio intervengano solo quando necessario. L’intelligenza artificiale è, quindi, un elemento chiave per garantire l’affidabilità del sistema, soprattutto in contesti complessi come quelli boschivi, dove i fattori ambientali possono variare in modo imprevedibile.

Un contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici

Gli incendi boschivi solo distruggono vaste porzioni di foresta e contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di gas serra, aggravando il problema del cambiamento climatico. La capacità di Silvanet di intervenire tempestivamente e prevenire la diffusione degli incendi rappresenta un contributo importante nella riduzione di tali emissioni.

Riducendo il numero di incendi e l’estensione dei danni, Silvanet protegge la biodiversità e contribuisce nel mantenere intatta la capacità delle foreste di assorbire CO2, svolgendo così un ruolo fondamentale nella mitigazione del cambiamento climatico.

Il futuro della prevenzione incendi

Il progetto Silvanet di A2net rappresenta una chiara dimostrazione di come la tecnologia possa essere utilizzata in modo intelligente per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Con l’aumento delle temperature globali e la crescente frequenza di eventi climatici estremi, la prevenzione degli incendi boschivi diventa sempre più cruciale, e soluzioni come Silvanet offrono una risposta concreta e sostenibile, combinando innovazione, intelligenza artificiale e rispetto per l’ambiente. Solo attraverso un approccio integrato, che coinvolga tecnologia e sostenibilità come quello appena illustrato, possiamo sperare di proteggere le nostre foreste per le generazioni future.

In definitiva, la prevenzione è la chiave, e progetti come Silvanet rappresentano una speranza concreta per il futuro delle nostre aree verdi.

