“Il Lago di Garda come persona giuridica”, il grido della Federazione nata per proteggerlo

Rendere il Lago di Garda, con la sua flora e la sua fauna, un soggetto di diritto, per riconoscere al suo ecosistema dei diritti come fosse una persona. La richiesta che arriva dalle associazioni del territorio

Nel 2023 ha raggiunto una siccità da record – con un livello mai così basso da 70 anni – mentre i livelli di contaminazione microbiologica delle acque nel 2024 si sono attestati oltre i limiti legali: no, il Lago di Garda non se la passa per niente bene e c’è bisogno urgente di fare qualcosa.

Lo grida a gran voce la neonata Federazione per la Dichiarazione dei Diritti del Garda, una collaborazione di più associazioni ambientaliste decise a mobilitarsi per la salvaguardia del lago e del suo ecosistema.

In diversi luoghi del mondo gli enti non umani quali monti, fiumi, mari, rocce ecc. sono dotati di un riconoscimento giuridico volto alla loro salvaguardia – dicono – similmente vorremmo che accadesse per il Lago di Garda e perciò ci siamo mobilitati per far conoscere il nostro progetto che ha come fine rendere il lago soggetto di diritto.

Esattamente com’è accaduto in Spagna, dove il Mar Menor – un delicato ecosistema da oltre un decennio in grave di degrado, è dal 2022 una persona giuridica – così le associazioni hanno sottoscritto un progetto di Dichiarazione che sarà sottoposto (e messo a disposizione per eventuali modifiche) nella speranza che diventi disegno di legge.

Proponiamo quindi una nuova concezione della relazione con il mondo naturale e promuoviamo la soggettività degli enti litici, liquidi, atmosferici ecc. La Federazione sostiene un approccio ecologico e integrato/integrale dei soggetti umani e non-umani e nel contempo difende la biodiversità specifica dell’habitat gardesano.

Tra le associazioni partecipanti ci sono Gaia animali & ambiente, Legambiente, Tavolo ambiente Garda, Presidio 9 agosto (con Basta veleni,Comitato referendario Acqua pubblica BS, Cat- Comitato ambiente e territorio, Le mamme del Chiese), Sal – Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN), Tag ( Tavolo ambiente Garda).

