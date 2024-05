Guarda come questa ingegnosa “rana” sta rallentando la proliferazione della febbre dengue in Perù

In risposta all'aumento dei casi di dengue, Sapolio ha sviluppato "The Guardian Toad", un dispositivo autonomo che impedisce la riproduzione delle zanzare nelle acque stagnanti

Il Perù sta affrontando una delle peggiori crisi sanitarie della sua storia recente: un’epidemia di dengue che ha visto i casi decuplicare rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Ma come contrastare un nemico invisibile che sfrutta le acque stagnanti per riprodursi? La risposta potrebbe arrivare sotto forma di una piccola, ma potente alleata: una “ranocchia meccanica” chiamata “The Guardian Toad“, un dispositivo autonomo, alimentato da energia solare, capace di agitare continuamente l’acqua in cui galleggia, rendendola inospitale per le zanzare Aedes, responsabili della diffusione del virus della dengue.

Questo progetto, sviluppato da Sapolio in collaborazione con l’agenzia VML e supportato dalle principali università peruviane, promette di proteggere oltre il 92% delle superfici d’acqua stagnante, la principale causa di questa propagazione. Questo fenomeno è particolarmente rilevante in un contesto dove l’80% della popolazione manca di acqua potabile e utilizza cisterne di plastica per conservare l’acqua. Alla fine di luglio 2023, il Perù ha registrato 222.620 casi di dengue, con un aumento di circa dieci volte rispetto alla media quinquennale precedente.

Come funziona

Il dispositivo ha la forma di una ranocchia e funziona agitando continuamente l’acqua nei contenitori dove solitamente le zanzare depongono le uova. La riproduzione delle zanzare del genere Aedes, che sono i vettori del virus della dengue, avviene infatti in acque stagnanti. Creando movimento nell’acqua, “The Guardian Toad” impedisce alle zanzare di trovare un ambiente adatto per la deposizione delle uova e la crescita delle larve.

“The Guardian Toad” è completamente autonomo grazie ai pannelli solari integrati. Questi pannelli catturano la luce del sole per alimentare il dispositivo, eliminando la necessità di batterie o altre fonti di energia. Questo è particolarmente utile in aree remote del Perù, dove l’accesso all’elettricità può essere limitato. Grazie alle sue dimensioni ridotte, il dispositivo può essere utilizzato in vari tipi di contenitori d’acqua, dalle piccole cisterne ai grandi serbatoi utilizzati per la raccolta dell’acqua.

Oltre alla sua efficienza nel prevenire la diffusione delle zanzare, “The Guardian Toad” è progettato per essere facile da usare e sostenibile. Non richiede manutenzione complessa e, grazie all’energia solare, non contribuisce all’inquinamento ambientale. La sua autonomia lo rende una soluzione pratica per le comunità colpite dalla carenza d’acqua potabile.

Fonte: VML

