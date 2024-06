Geppi Cucciari scende in campo contro i furti di sabbia e conchiglie in Sardegna: il divertente spot (e le sue parole preziose)

Geppi Cucciari lancia un appello contro i furti di sabbia e conchiglie in Sardegna, invitando tutti a portarsi un ricordo culinario a casa e non certo a sottrarre risorse all’ambiente

Geppi Cucciari è la protagonista di un nuovo spot realizzato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, per sensibilizzare contro i furti di sabbia e conchiglie in Sardegna. La simpatica conduttrice televisiva di Macomer, nota per il suo umorismo, ha prestato il suo volto alla campagna “Riportami al mare”, che mira a restituire la sabbia alle spiagge e le conchiglie ai fondali marini dell’isola.

Ogni anno, infatti, all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda vengono sequestrate circa una tonnellata di sabbia nei bagagli dei turisti, soprannominati “predoni”, che cercano di portarsi a casa un pezzo di Sardegna come souvenir.

Nel video, sottotitolato in inglese per raggiungere un pubblico internazionale, Geppi Cucciari affronta il tema con il suo tipico stile ironico e coinvolgente. Sottolineando l’assurdità di portare via risorse naturali dall’isola, afferma:

Volete un ricordo della Sardegna? Portatevi a casa un vermentino, un pecorino o un bagnino di Olbia. Io l’ho fatto, mi sono trovata benissimo.

Già nel 2021 Geppi aveva provato a sensibilizzare sul tema

Questa non è la prima volta che Geppi Cucciari si impegna per la difesa del patrimonio ambientale della sua terra. Già nel 2021 era stata la protagonista di un video dell’agenzia delle dogane, in cui invitava i turisti a portare la Sardegna nel cuore, ma non la sua sabbia: “Ci serve”, diceva allora con la stessa convinzione e simpatia.

Il progetto “Riportami al mare” di Geasar è un’iniziativa importante per contrastare un fenomeno dannoso per l’ambiente. Le sabbie bianche e le conchiglie delle spiagge sarde sono risorse preziose che contribuiscono alla bellezza naturale dell’isola e al suo ecosistema.

La sottrazione di questi elementi compromette l’integrità delle spiagge e dei fondali, con conseguenze negative per l’ambiente. L’invito di Geppi Cucciari è chiaro: se si vuole portare a casa un ricordo della Sardegna, è meglio scegliere prodotti tipici locali, piuttosto che depredare le risorse naturali dell’isola. Ricordiamocelo per quest’estate!

Riportami al mare Lo sai che negli ultimi 5 anni, nel nostro Aeroporto, sono state sequestrate oltre 6 tonnellate di rocce, sabbia e conchiglie prelevate dalle spiagge della nostra Sardegna?La Sardegna portala nel Cuore ❤️ Posted by Aeroporto Olbia Costa Smeralda on Wednesday, June 26, 2024

