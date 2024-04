Oggi è il giorno del G7: al via a Veneria, tra le proteste, il summit su clima, energia e ambiente

Tanti i dubbi sul G7 di Torino che prenderà il via oggi: sarà fallimentare come la Cop28 di Dubai? Nel mentre insorgono i manifestanti.

Inizia oggi il “G7 Ambiente, Energia e Clima” di Torino, nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria. Al tavolo ci sono anche la Commissione europea, diverse organizzazioni internazionali, le presidenze di Cop28 e Cop29, il Brasile che dirigerà i lavori del prossimo G20 e la Mauritania, che ha la presidenza di turno dell’Unione africana.

Si tratta essenzialmente del primo banco di prova dopo la fallimentare Cop28 di Dubai, con i Paesi che devono dimostrare come nel concreto manterranno gli impegni presi a Dubai e come intendono sostenere la propria transizione. Il rischio per l’Italia è di dedicare troppa attenzione a tecnologie marginali o assenti nel nostro sistema.

E infatti non mancano le polemiche, riflesso di un dibattito globale sull’ambiente e l’energia. Le manifestazioni anti-G7 hanno visto la partecipazione di circa un migliaio di cittadini preoccupati per le politiche ambientali attuali e le conseguenze sulla vita quotidiana e sul pianeta. Le proteste hanno incluso blocchi stradali e slogan contro le politiche ecologiche insufficienti o dannose.

Bruciate le gigantografie dei leader dai manifestanti

In particolare alcuni manifestanti hanno criticato le politiche di transizione ecologica imposte dall’alto e basate su tecnologie discutibili, come il nucleare o i biocombustibili, anziché promuovere soluzioni più sostenibili e integrate.

Momenti di tensione quando il corteo si è diretto verso la tangenziale e, dopo aver scavalcato il guardrail, ha occupato la carreggiata in direzione Torino bloccando il traffico per una decina di minuti. Inoltre gli attivisti hanno dato alle fiamme le gigantografie dei leader dei sette paesi più industrializzati.

Nuovi appuntamenti sono previsti per la giornata di oggi con l’intenzione di “disturbare il soggiorno dei rappresentanti del G7”. A detta dei manifestanti, l’unica via di uscita è la giustizia climatica, la difesa della sovranità energetica dei popoli e la costruzione di reti di solidarietà tra i nostri paesi.

Le proposte dei giovani della Young Ambassadors Society

Spiccano inoltre le proposte di un centinaio di giovani provenienti da tutta Italia che si sono riuniti per offrire soluzioni concrete per affrontare la crisi climatica. I giovani della Young Ambassadors Society hanno sollecitato un’accelerazione del processo di decarbonizzazione, favorendo lo sviluppo di energie rinnovabili come chiave per un futuro sostenibile.

C’è stata inoltre la richiesta di ripensare il sistema economico verso un modello circolare, promuovendo misure per ridurre il consumo di energia e ridurre gli sprechi. È stata sottolineata l’importanza di incrementare la collaborazione tra settore pubblico e privato per affrontare gli elevati investimenti necessari per la transizione energetica.

I giovani hanno evidenziato quanto sia essenziale finanziare l’innovazione, soprattutto per le imprese giovanili, e garantire un dialogo costante con le regioni del sud del mondo per raggiungere gli obiettivi globali. Fondamentale in tal senso la necessità di rinnovare il sistema educativo per preparare i giovani ai lavori nel settore verde, fornendo competenze e conoscenze necessarie.

È stato proposto di implementare misure di mitigazione e adattamento per rendere le città neutrali dal punto di vista del carbonio e prepararle al cambiamento climatico, promuovendo la mobilità sostenibile e la riforestazione urbana. Infine è stata raccomandata una stretta collaborazione e un dialogo costante con altri paesi e organizzazioni internazionali per affrontare la crisi climatica su scala globale.

