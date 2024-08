Frane e violenti nubifragi in Campania: si cercano ancora due persone

In Campania la Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello giallo dalle 14 fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 28 agosto, sull'intero territorio regionale. Come ieri, si sottolinea, "i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: potrebbero rivelarsi particolarmente intensi. Si prevede inoltre la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento". E intanto proseguono le ricerche dei due dispersi nel casertano dopo il nubifragio di ieri

Come al solito, una quantità di pioggia impressionante in un tempo brevissimo. Così, ieri 27 agosto in Campania, in particolare nella zona dell’Irpinia e nel casertano, si sono ripetute scene che vediamo spesso ormai, tra smottamenti ed esondazioni rovinose.

L’acqua, che il suolo non è in grado di assorbire, si è in pochissimi secondi trasformata in torrenti mortali, che hanno invaso i centri abitati e costretto i cittadini ad evacuare: i Comuni più colpiti sono stati Baiano, Mugnano del Cardinale e San Felice a Cancello.

Ingenti i danni: case allagate, fiumi di fango che hanno trascinato via le macchine, automobilisti bloccati, melma, alberi caduti.

La situazione più allarmante è però quella che si verificata in serata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Uno smottamento causato dall’acquazzone, nella frazione collinare di Talanico, ha provocato una frana. Le autorità hanno provveduto a far evacuare alcune case della frazione, ma al momento due persone risultano disperse (una mamma e un figlio). Sul posto i Vigili del fuoco.

La Protezione civile del comune di Vairano-Patenora operativa presso San Felice a Cancello per frane dovute ai forti temporali.Danni a varie abitazioni .Al momento mancano notizie di due persone Posted by Massimo Rosa on Tuesday, August 27, 2024

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello giallo dalle 14 fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 28 agosto, sull’intero territorio regionale.

