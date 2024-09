Pedala, cammina e scopri Bologna: con 1 mese di eventi torna in città il Festival del Turismo Responsabile

IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna con un mese di eventi dedicati alla scoperta sostenibile del territorio. Siamo felici di essere media partner di questo festival che celebra la sostenibilità e la cultura. Scopri di più e partecipa!

Hai voglia di vivere la città e i suoi dintorni in modo diverso? Preparati: dal 13 settembre al 13 ottobre torna a Bologna IT.A.CÀ, il Festival del Turismo Responsabile, con un mese pieno di eventi all’aria aperta, passeggiate, pedalate, spettacoli, musica, arte e molto altro. L’idea è semplice: scoprire Bologna, Modena e i paesaggi circostanti in modo sostenibile e divertente, senza fretta, con lo spirito giusto e in buona compagnia.

Passeggiate, bici e storie da scoprire

Se ti piace esplorare a piedi o in bici, IT.A.CÀ ha pensato a te.

Ci sono percorsi gratuiti che ti porteranno a scoprire posti conosciuti e angoli nascosti della città, dei quartieri più vivaci come la Bolognina e Cirenaica, fino alle valli e alle montagne dell’Appennino. Scoprire Bologna e Modena da una nuova prospettiva è semplice: basta seguire uno degli itinerari creati apposta per il festival. Passeggiate lente, biciclettate tra il verde, e tanto altro per gustare il territorio senza fretta.

C’è vita fuori dal centro

Non è solo il cuore di Bologna a essere protagonista: le periferie hanno tanto da raccontare. Dai quartieri storici come la Bolognina fino alla periferia di Modena con l’itinerario “Cemento Amato“, che ti farà riflettere sulla rigenerazione urbana, tutto prende vita in un modo nuovo e stimolante.

Si va anche in campagna e in montagna, con escursioni che ti portano a Monghidoro, Monzuno, Castel del Rio e altri borghi tra la città e gli Appennini. Immagina passeggiare tra boschi secolari, partecipare a un concerto all’aperto, o imparare qualcosa di nuovo sulla sostenibilità agricola direttamente da chi la pratica ogni giorno.

Un mese di eventi fuori dal comune

IT.A.CÀ non è solo camminate e bici. Durante il mese ci saranno anche laboratori, spettacoli, concerti e mostre fotografiche. Da segnare in agenda, per esempio, il debutto dello spettacolo itinerante “We Did It!” dedicato al cambiamento climatico: un’esperienza che mescola teatro e sostenibilità, con una performance alimentata da un van elettrico dotato di pannelli solari. E se ti piace scrivere, c’è anche un laboratorio di scrittura collettiva con Wu Ming 2, un’occasione per creare racconti insieme ad altri appassionati.

In montagna con poesia

IT.A.CÀ arriva fino al Corno alle Scale, in collaborazione con il festival letterario “Poesando”.

Qui, puoi immergerti nella natura, ascoltare letture nel bosco, partecipare a laboratori di scrittura e goderti installazioni artistiche all’aperto. Una vera e propria festa della letteratura, in un ambiente che ispira e rilassa allo stesso tempo.

Eventi inclusivi e accessibili per tutti

Il festival non si dimentica di nessuno: anche quest’anno continua la collaborazione con il Festival Disobbedienze e il Magnifico Teatrino Errante per offrire eventi accessibili e inclusivi, pensati anche per persone con disabilità. Tutti devono avere la possibilità di partecipare, divertirsi e scoprire il territorio.

Scopri Bologna come non l’hai mai vista

IT.A.CÀ è un invito aperto a tutti: vieni a vivere Bologna e dintorni in modo diverso, lasciati coinvolgere dalla bellezza del territorio e dalla voglia di raccontarlo e proteggerlo. Consulta il programma completo qui e preparati a un viaggio che ti farà sentire parte di una comunità, rispettando e valorizzando tutto ciò che ci circonda.

