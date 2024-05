Vai al lavoro in bici? Questo Comune ti premia con 50 euro al mese: ti spiego come partecipare

I residenti che percorrono un tratto del percorso casa-lavoro a Castel Bolognese in bici potranno avere diritto ad un rimborso fino a 50 euro al mese

Questo lunedì, 3 giugno, Castel Bolognese lancerà il progetto “Bike to Work Castel Bolognese 2024”, un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile e uno stile di vita sano. Il progetto mira a incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto salutare, ecocompatibile e a basso consumo energetico, offrendo un compenso economico ai lavoratori che scelgono di recarsi al lavoro in bicicletta.

Potranno partecipare tutti i lavoratori dipendenti e autonomi residenti a Castel Bolognese con la possibilità di guadagnare venti centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta, anche a pedalata assistita, nel tragitto casa-lavoro-casa, con un massimo di 50 euro al mese.

Per aderire, i lavoratori devono presentare una domanda di partecipazione tramite un modulo online disponibile sul sito del Comune di Castel Bolognese. L’accesso al modulo richiede l’utilizzo dell’identità digitale tramite SPID, CIE o CNS.

I requisiti e cosa fare per partecipare

Per poter partecipare bisogna fare almeno un tratto del loro percorso casa-lavoro-casa all’interno del territorio comunale. La sede lavorativa può essere ubicata ovunque, purché il tragitto in bicicletta comprenda una parte del percorso all’interno del comune.

Ad esempio, un lavoratore che raggiunge la stazione di Castel Bolognese in bicicletta per poi recarsi a Bologna può registrare sia il tragitto all’interno del comune che quello da e verso la stazione di Bologna, purché avvenga in bicicletta.

Dopo l’iscrizione al progetto, i lavoratori devono scaricare l’app Wecity sul proprio cellulare, registrarsi e inserire il codice d’accesso fornito dal Comune. Ogni volta che percorrono il tragitto in bicicletta, devono attivare l’app per registrare i chilometri percorsi.

Ogni tre mesi, le somme corrispondenti ai chilometri pedalati verranno versate tramite bonifico sul conto corrente indicato, a condizione che sia stato raggiunto un minimo di 30 km a trimestre. Il progetto “Bike to Work Castel Bolognese 2024” durerà fino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

