Tutte le sagre delle castagne nel Lazio da non perdere, tra piccoli borghi e grandi tradizioni

Celebriamo l'autunno con le migliori sagre della castagna del Lazio

Autunno tempo di castagne, e tempo di sagre, le sagre delle castagne però vanno al di là della semplice sagra di paese, sono veri e propri viaggi nei borghi tra monti e colline, dove la castagna diventa protagonista di tradizioni antiche e sapori autentici.

Tra passeggiate nei boschi, padelle giganti che cuociono caldarroste fumanti e degustazioni di piatti tipici, ogni sagra offre un’immersione nella cultura rurale, con eventi e spettacoli per ogni età.

Ecco l’elenco aggiornato delle Sagre della Castagna nel Lazio per il 2024.

Sagra della Castagna a Manziana (RM): 11-13 ottobre

La sagra della castagna di Manziana è un appuntamento imperdibile, si svolgerà dall’11 al 13 ottobre. Questo fine settimana, Manziana si trasforma in un teatro a cielo aperto con spettacoli, piatti a base di castagne, musica, balli e animazione per bambini. Qui il programma completo.

Il fuoco sotto i padelloni è acceso! Se ancora non lo hai fatto, metti il like alla nuova pagina Sagra della Castagna di… Posted by Sagra Della Castagna Manziana on Thursday, October 10, 2024

Sagra delle Castagne a Soriano nel Cimino (VT): 28-29 settembre; 4-6, 10-13, 17-20 ottobre

Una delle sagre più antiche e famose, con spettacoli medievali, cortei storici, e stand che offrono caldarroste e dolci tipici. Un’occasione per immergersi nelle tradizioni locali e godere dei panorami dei Monti Cimini. Qui tutto il programma.

Giornate della Castagna a Canepina (VT): 4, 12-13, 19-20, 26-27, 31 ottobre; 1° novembre

L’autunno porta a Canepina la XLII edizione delle Giornate della Castagna, in programma dal 4 ottobre al 1° novembre. È l’evento dedicato alla castagna, simbolo del territorio, che attira migliaia di visitatori con caldarroste gratuite, mercatini, spettacoli e rievocazioni storiche. Le cantine locali aprono le porte offrendo piatti tipici, mentre il museo delle tradizioni popolari e la “strada dei saperi e sapori” arricchiscono l’esperienza. Le domeniche si tiene una grande fiera mercato, con navette gratuite che collegano la zona artigianale al centro del paese. Qui trovi tutto il programma.

Con l'arrivo dell'autunno ecco il manifesto della 42° edizione delle Giornate della Castagna di Canepina.Già dal sabato… Posted by Proloco Canepina on Sunday, September 22, 2024

Festa della Castagna di Vallerano (VT): 12-13, 19-20, 26-27, 31 ottobre; 1-3 novembre

La XXII Festa della Castagna di Vallerano, dal 12 ottobre al 3 novembre, animerà il borgo con oltre 40 eventi tra tradizioni, arte e cultura. Organizzata in collaborazione con le associazioni locali, questa edizione offre una partecipazione più inclusiva e coinvolgente. Nei vicoli del centro storico, i visitatori potranno scoprire la rinomata castagna DOP di Vallerano attraverso degustazioni nelle tipiche cantine tufacee, accompagnate da vino caldo, mostre, musica dal vivo e giochi popolari per un’autentica esperienza della Tuscia viterbese. Qui l’intero programma della festa

Ci siamo quasi! La XXII FESTA DELLA CASTAGNA DI VALLERANO è ormai alle porte!Vi aspettiamo 🌰📅OGNI SABATO E DOMENICAdal 12 al 31 OTTOBRE e 1|2|3 NOVEMBRE Posted by Comune di Vallerano on Monday, October 7, 2024

Sagra della Castagna a Montelanico (RM): 18-20 ottobre

La Sagra della Castagna a Montelanico propone stand enogastronomici con degustazioni di specialità locali e mostre di artigianato dei Monti Lepini. Nell’ultimo giorno, la 60ª Rassegna Estemporanea di Pittura “Il Riccio d’Oro,” intitolata “Quando i Pennelli Incontrano la Storia,” permette di ammirare pittori intenti a ritrarre il borgo. I visitatori possono gustare caldarroste gratuite, prodotti tipici a base di castagna e vino locale, il tutto arricchito da spettacoli musicali e balli tradizionali.

🌰 𝟔𝟐ª 𝐒𝐀𝐆𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐀𝐆𝐍𝐀🗓️ 18, 19, 20 ottobre 2024 📄 𝙄𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 -#sagradellacastagna Posted by Comune di Montelanico on Tuesday, October 8, 2024

Sagra della Castagna e Fungo Porcino a San Martino al Cimino (VT): 19-20, 26-27 ottobre

La Sagra della Castagna e del Fungo Porcino a San Martino al Cimino è un evento di spicco per la promozione dei marroni e funghi porcini, prodotti distintivi della zona. Questa manifestazione offre degustazioni, menù dedicati e attività per valorizzare l’economia locale. Per ulteriori dettagli su programma e accesso alla sagra, è possibile contattare la Pro Loco di San Martino al Cimino sulla loro pagina Facebook.

🍂 Il programma ufficiale della Sagra delle Castagne e del Fungo Porcino 2024 🍂 🌰🍄Manca sempre meno alla festa più… Posted by Pro Loco San Martino al Cimino on Wednesday, October 9, 2024

Sagra dei Marroni a Rocca Massima (LT): 19-20, 26-27 ottobre

La “Sagra dei Marroni” torna a Rocca Massima nei weekend del 19-20 e 26-27 ottobre. Situata nel comune più alto della provincia di Latina, questa festa, organizzata dall’Associazione Castagna di Rocca Massima, valorizza la produzione locale dei marroni e le tradizioni del territorio. Originata come piccola celebrazione, la sagra è ora un evento molto atteso che celebra sapori, arte e costumi. Qui tutte le informazioni sul programma.

Sagra della Castagna e dei Prodotti Tipici a Cave (RM): 25-27 ottobre

La “Sagra della Castagna e dei Prodotti Tipici” di Cave si terrà il 25, 26 e 27 ottobre, preceduta da una “pre-sagra” il weekend del 19 e 20 ottobre. Questo evento, che celebra le castagne e altri prodotti locali sui Monti Prenestini, è una tradizione che dura da 90 anni, rendendo omaggio alla lunga storia di Cave nella produzione di castagne, noci e nocciole, a soli 50 km da Roma.

