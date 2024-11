Tornano i Giornalisti Nell’Erba: se hai meno di 29 anni partecipa al concorso dedicato ai giovani reporter

La XVI edizione di Giornalisti Nell’Erba invita giovani dai 3 ai 29 anni a raccontare soluzioni innovative per affrontare i cambiamenti climatici, con il tema AdaPtation. Il progetto, intitolato a Paola Bolaffio, promuove il ruolo attivo dei giovani nella costruzione di un futuro sostenibile.

Tornano i gNe, i Giornalisti Nell’Erba. Giovanissime e giovanissimi che praticano cittadinanza attiva per uno sviluppo sostenibile, analizzano le questioni ambientali, utilizzano mezzi di comunicazione non main stream, semplificano i termini tecnici con un linguaggio naturalmente divulgativo e diventano essi stessi il media.

La XVI edizione del premio Giornalisti Nell’Erba, premio internazionale di giornalismo ambientale Paola Bolaffio, invita giovani dai 3 ai 29 anni a raccontare soluzioni innovative per affrontare i cambiamenti climatici. Il tema di quest’anno, AdaPtation, si concentra sulla necessità di adattarsi a un’epoca di profonde trasformazioni, superando la crisi climatica attraverso strumenti sostenibili. La consapevolezza di un mondo in rapida evoluzione richiede azioni concrete, superando ritardi politici e puntando su scienza, ricerca e innovazione sociale.

Siamo in crisi: climatica. Supereremo l’obiettivo di 1,5 °C di aumento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali: stiamo vivendo in un mondo nel pieno di un cambiamento epocale. Sebbene uscire da questa crisi richiederà sforzi evolutivi, come in ogni periodo storico di grandi stravolgimenti, ne usciremo migliori. Scienziate e scienziati, maker, imprenditori, filosofi, sociologi, antropologi, economisti,educatori, giornalisti e, perché no, anche le giovani menti, proprio ora stanno lavorando per trovare soluzioni, giuste, concrete, eque e sostenibili per tutte e tutti. Ricerca, innovazione e pratiche sociali devono unirsi per creare le nuove eco tecnologie che non lascino indietro nessuno. I giovani di oggi saranno gli attori del domani, e scienza e informazione saranno determinanti per vincere la sfida climatica. I Giornalisti Nell’Erba vogliono coniugare tutto questo per costruire un futuro migliore: cercare, indagare, scovare nuove proposte e soluzioni per adattarsi alla crisi climatica e riadattarle, rendendole fruibili per tutte e tutti attraverso i nuovi strumenti innovativi dell’informazione.