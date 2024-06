Torna sabato 22 la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Il 22 giugno torna la Notte Romantica: i Borghi più belli d'Italia si preparano alla celebrazione dell'amore con la serata evento giunta ormai alla nona edizione.

Il 22 giugno, per la nona volta, i Borghi più belli d’Italia si preparano a celebrare l’Amore con un evento ormai conosciuto ed atteso: la Notte Romantica, un’iniziativa che trasforma questi incantevoli luoghi in scenari da favola, dove la bellezza e la storia si fondono con la magia dell’amore, coinvolgendo quasi 200 borghi in un’atmosfera incantevole e coinvolgente.

La Notte Romantica: un evento amato e seguito

Da nove anni, la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia si è consolidata come uno degli eventi più affascinanti e partecipati del panorama turistico-culturale italiano. Con una media di 500.000 visitatori ogni anno, questa notte speciale riesce a catturare l’attenzione di appassionati di tutto il mondo, desiderosi di vivere un’esperienza unica. Per l’anno in corso, l’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia punta a replicare il successo delle passate edizioni, invitando tutti a trascorrere una serata indimenticabile immersi nella bellezza e nella tradizione di un’Italia antica, capace di raccontare secolari e custodire le radici più profonde della nostra cultura.

Ogni borgo un mondo a sé

Ciascun borgo partecipante allestirà un programma su misura per la Notte Romantica, seguendo un format base stabilito dall’Associazione, ma con una grande libertà creativa. Da Nord a Sud, i borghi proporranno esperienze diverse, tutte incentrate sulla celebrazione dell’amore: spettacoli musicali, teatro, cinema, danza, mostre, proiezioni, concorsi e tante altre iniziative trasformeranno ogni borgo in un palcoscenico per vivere la magia dell’amore.

Grazie ad una simile varietà, le persone che prenderanno parte all’evento avranno modo di scoprire qualcosa di nuovo, di romantico e di profondamente umano, legato al territorio ed alle tradizioni.

Due momenti comuni: dolcezza e magia

In ogni borgo, due momenti ben precisi saranno condivisi da tutti i partecipanti.

Il primo sarà un dolce ideato per l’occasione da Ilaria Salvadori, cuoca contadina e celebre personaggio televisivo: il dessert “Pensiero d’amore” verrà servito in tutti i ristoranti dei borghi che avranno aderito all’evento per sancire la dolcezza ed il romanticismo del momento, per un vero e proprio omaggio all’amore.

Il secondo momento clou della serata sarà “Il bacio di mezzanotte”, che verrà celebrato tramite il lancio di migliaia di palloncini biodegradabili con la scritta “Notte Romantica”. Un gesto simbolico, che unisce cielo e terra, in grado di concludere l’evento con un’immagine di pura poesia, confermando la capacità della Notte Romantica di superare ogni aspettativa e di saper creare un legame indissolubile tra i partecipanti.

L’amore oltre i confini: la Notte Romantica si celebra anche all’estero

Come per le edizioni precedenti, anche in questo caso la Notte Romantica oltrepassa i confini italiani per diventare iniziativa internazionale.

Grazie alla collaborazione con le associazioni analoghe di Spagna, Francia, Vallonia e Giappone, l’evento si svolgerà anche in questi paesi: infatti, da qualche anno, Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus Beaux Villages de France, Les Plus Beaux Villages de Wallonie e The Most Beautiful Villages of Japan, insieme ai Borghi più belli d’Italia, fanno parte della Federazione Mondiale Les Plus Beaux Villages de la Terre, e la Notte Romantica rappresenta la serata perfetta per unire simbolicamente tutte queste realtà.

Un mosaico di eventi in tutta Italia

Tra i programmi più originali, abbiamo selezionato i seguenti:

Basilicata – Pietrapertosa : tra le dolomiti lucane, avrà luogo il Borgo Sonoro, un concerto itinerante di sax, con la tradizionale Foto d’Amore in cornice al belvedere.

: tra le dolomiti lucane, avrà luogo il Borgo Sonoro, un concerto itinerante di sax, con la tradizionale Foto d’Amore in cornice al belvedere. Emilia Romagna – Brisighella: i mercatini dell’Amore renderanno magiche le passeggiate degli innamorati, insieme alla sfilata si auto storiche ed al concerto dell’orchestra Corelli “Dreaming Melodies – Musiche dal mondo” che chiuderà l’evento.

– Brisighella: i mercatini dell’Amore renderanno magiche le passeggiate degli innamorati, insieme alla sfilata si auto storiche ed al concerto dell’orchestra Corelli “Dreaming Melodies – Musiche dal mondo” che chiuderà l’evento. Lazio – Castel Gandolfo : la mattina realizzazione del quadro infiorato “il bacio”, curato dai mastri fiorai di Genzano, nel pomeriggio aperitivo e spettacolo di bolle, mentre in serata verrà acceso un grande cuore dove scattare selfie romantici.

: la mattina realizzazione del quadro infiorato “il bacio”, curato dai mastri fiorai di Genzano, nel pomeriggio aperitivo e spettacolo di bolle, mentre in serata verrà acceso un grande cuore dove scattare selfie romantici. Liguria – Montemarcello : fin dal mattino, sarà possibile percorrere la Strada Poetica, con leggii e poesie ispirate ai luoghi della Val di Magra, mentre in serata si potrà assistere all’evento “Poesia in Musica”, che presenterà letture di poesie accompagnate da musica, immerse nel panorama incantevole del Golfo dei Poeti.

: fin dal mattino, sarà possibile percorrere la Strada Poetica, con leggii e poesie ispirate ai luoghi della Val di Magra, mentre in serata si potrà assistere all’evento “Poesia in Musica”, che presenterà letture di poesie accompagnate da musica, immerse nel panorama incantevole del Golfo dei Poeti. Piemonte – Cella Monte : dalle 17.00, presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, avrà luogo un laboratorio di lavorazioni artistiche in pietra, ovviamente il tema sarà il romanticismo. Le vie e gli edifici del borgo saranno illuminati da migliaia di candele, per un’atmosfera di sicuro impatto.

: dalle 17.00, presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, avrà luogo un laboratorio di lavorazioni artistiche in pietra, ovviamente il tema sarà il romanticismo. Le vie e gli edifici del borgo saranno illuminati da migliaia di candele, per un’atmosfera di sicuro impatto. Sicilia – Gangi : la scalinata di Salita Madrice verrà illuminata in modo romantico, mentre nella piazzetta Bongiorno si svolgeranno dei laboratori di creazione di fiori in carta crespa, che saranno regalati a tutti gli innamorati.

: la scalinata di Salita Madrice verrà illuminata in modo romantico, mentre nella piazzetta Bongiorno si svolgeranno dei laboratori di creazione di fiori in carta crespa, che saranno regalati a tutti gli innamorati. Trentino – Mezzano di Primiero: prima una visita guidata alle celebri cataste di legna artistiche e agli angoli più rappresentativi del paese, per poi partecipare ad una cena a tema sotto il Ponte dei Sogni e lungo le vie del borgo, in un’atmosfera che promette grande fascino.

In ogni angolo d’Italia e oltre, la Notte Romantica vi invita a scoprire la bellezza, la storia e le tradizioni attraverso eventi che celebrano l’amore e la storia di luoghi indimenticabili: non perdete l’occasione di vivere questa magica notte, dove ogni borgo diventerà uno spot dell’amore più puro e autentico.

Per scoprire tutti gli eventi della Notte Romantica, potete visitare il sito dell’evento, dove troverete i dettagli sugli orari e la cronologia degli eventi di ciascun Comune.

