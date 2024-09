Torna Orticolario, l’appuntamento sulle rive del Lago di Como dove la Terra racconta storie di bellezza e meraviglia: scopri tutto il programma e le novità

Dal 3 al 6 ottobre 2024, presso la splendida Villa Erba, sulle sponde del Lago di Como, si svolgerà la 14ª edizione di Orticolario, il festival internazionale del verde e del paesaggio. Il tema centrale di quest’anno è il valore della terra.

Orticolario 2024 torna per la sua quattordicesima edizione con un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del verde e del paesaggio. Dal 3 al 6 ottobre, Villa Erba a Cernobbio, sulle sponde del suggestivo Lago di Como, si trasformerà ancora una volta in un giardino d’ispirazione, dove natura, arte e cultura si incontrano. Il tema centrale di quest’anno, “Terrae”, è un omaggio al suolo, fonte di vita e risorsa da proteggere, e metterà in risalto il ruolo fondamentale delle piante fitodepuratrici.

Orticolario non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio nel mondo vegetale, che con questa edizione continua a crescere e a sorprendere, rinnovando il suo impegno nel promuovere una cultura del paesaggio consapevole e sostenibile. Un punto di riferimento per chi vive il giardinaggio, il design paesaggistico e la tutela ambientale come un’arte e un impegno concreto verso il pianeta.

Il tema centrale: la terra

Il tema del 2024 è la terra, intesa come principio di vita, elemento fondamentale per la sopravvivenza di piante, animali e uomini. La terra, spesso considerata solo un semplice substrato, in realtà è un complesso ecosistema che ospita una miriade di organismi viventi e regola i cicli naturali di acqua, aria e sostanze nutritive. Il titolo latino “Terrae” richiama la connessione profonda con questo elemento primordiale, un omaggio alla fertilità del suolo e alla sua capacità rigenerativa.

L’evento vuole ricordare l’importanza di prendersi cura della terra, di proteggerla e di non darla mai per scontata. In molte culture antiche, la terra era venerata come una divinità materna: per i greci era Demetra, per i romani Cerere, e per le popolazioni andine Pachamama. Questa divinità simboleggiava la fertilità, la natura e i raccolti, e Orticolario 2024 si ispira proprio a questa concezione per celebrare la ciclicità e la memoria del suolo.

Le piante fitodepuratrici

La manifestazione del 2024 è incentrata sulle piante fitodepuratrici, un gruppo di specie vegetali capaci di risanare gli ambienti inquinati. Queste piante hanno la straordinaria capacità di assorbire, degradare e rimuovere sostanze nocive dal suolo e dall’acqua, come metalli pesanti, idrocarburi e altri composti organici. L’Orticolario 2024 diventa un’occasione per scoprire queste specie e imparare a utilizzarle in modo efficace per ridurre l’impatto ambientale dell’uomo.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha catalogato oltre 400 specie in grado di svolgere questo lavoro di depurazione. Alcune di queste sono comuni e facilmente reperibili, come cavoli, girasoli, mais, salici e felci, piante che possono essere coltivate anche in orti e giardini domestici. Tra le piante acquatiche, spiccano la Canna indica, utilizzata per la depurazione delle acque reflue agricole, e gli Iris, il cui rizoma è capace di accumulare metalli pesanti. Queste piante diventano le protagoniste di un messaggio chiaro: la natura possiede già i mezzi per riparare i danni causati dall’uomo, se solo impariamo a utilizzarli e rispettarli.

Le novità dell’edizione 2024

Orticolario 2024 porta con sé importanti novità, lo scorso novembre, l’organizzazione ha lanciato una open call per coinvolgere progettisti, artisti e designer nel creare spazi creativi che rispecchino il tema della manifestazione. Questa nuova modalità di partecipazione ha riscosso molto interesse e ha permesso di raccogliere numerose proposte innovative.

Inoltre, il sito web di Orticolario ha subito un rinnovamento grafico, diventando più intuitivo e facile da navigare, a beneficio dei visitatori che desiderano informarsi sulle novità dell’evento.

Il rito di passaggio: la Foglia d’Oro del Lago di Como

Uno dei momenti più simbolici della manifestazione è la consegna del premio-scultura “La Foglia d’Oro del Lago di Como”, realizzato dalla storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano. Il riconoscimento, assegnato durante il Concorso Internazionale Spazi Creativi, premia il miglior progetto paesaggistico dell’edizione. La cerimonia di consegna avviene presso Villa Carlotta, dove il premio viene custodito fino alla successiva edizione.

Il progetto vincitore del 2023, “Il battito della vita”, creato da Annalisa Ferraris e Lino Zubani, ha raccontato la rigenerazione naturale attraverso le piante fitodepuratrici, sottolineando la loro capacità di ripristinare la vita in un suolo contaminato. Anche nel 2024, Ferraris e Zubani saranno protagonisti con un nuovo progetto dal titolo “Altro livello”, che esplora ulteriormente il tema della fitodepurazione, mostrando il processo rigenerativo dal punto di vista del terreno inquinato.

Gli otto finalisti del concorso Spazi Creativi

Per l’edizione 2024, otto finalisti sono stati selezionati per partecipare al Concorso Spazi Creativi, un appuntamento che permette a progettisti, architetti e designer di realizzare giardini e installazioni nel parco storico di Villa Erba. Questi progetti, ispirati al tema della terra, saranno valutati da una giuria internazionale che assegnerà il premio “La Foglia d’Oro del Lago di Como” alla migliore realizzazione.

I finalisti provengono da diverse regioni italiane e anche dalla Francia, ognuno con la propria interpretazione creativa del tema. Le opere proposte esplorano la relazione tra uomo e suolo, celebrando la terra come madre generatrice e come figlia bisognosa di cura. Ecco l’elenco dei finalisti:

1. Spazio Amorfini Garden “Dall’alto al basso e poi di nuovo verso l’alto”, progetto di Davide Boschetti.

2. Spazio Fratelli Gramaglia “Simbiosi”, progetto di Laura Storero . Serralunga d’Alba (CN)

3. Spazio “Hills Garden”‘ progetto di Olga Chernobrovkina e Nuccio Emmanuello .

4. Spazio Coplant “Terra, vita, eterno incanto”, progetto di Elena Ziliotti e Davide Passera.

5. Spazio Stihl “SETA. Sustainable Environment and Textile Artwork”, progetto di Jonathan Arnaboldi e Matteo Pellicanò.

6. Spazio “Unsoiled / Incontaminato”, progetto di Gianluca Santosuosso / UOOU studio.

7. Spazio Gruppo Valagussa “Viaggio al centro della terra”, progetto di Marco Fosella, Sara Lamon e Antonella Caramanica.

8. Spazio “I(n)spirare”, progetto di Pierre-Alexandre Risser, Solenn Moquet e Clara Bodin.

Un programma ricco di esperienze

Orticolario non rappresenta soltanto un’esposizione di piante e giardini, ma anche un’opportunità di arricchimento culturale. Durante i quattro giorni dell’evento, i visitatori potranno partecipare a numerose attività, tra cui laboratori per bambini e ragazzi, incontri con esperti del settore, paesaggisti, agronomi e visionari, performance artistiche e momenti di riflessione sul rapporto tra uomo e natura, con oltre 250 espositori coinvolti.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai bambini (nell’edizione 2023, sono stati registrati più di 2500 bambini), che avranno l’occasione di avvicinarsi al mondo del giardinaggio attraverso attività educative e interattive, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla cura dell’ambiente e alla sostenibilità.

Orticolario 2024: un evento per il territorio

Oltre a promuovere la cultura del paesaggio, Orticolario ha anche una finalità benefica, visto che i fondi raccolti durante l’evento saranno destinati ad associazioni del territorio lariano impegnate in progetti sociali. Il forte legame con la comunità locale è una delle caratteristiche distintive della manifestazione, che unisce cultura, arte e natura con un forte senso di responsabilità sociale.

Informazioni utili

L’evento del 2024 aprirà i cancelli da giovedì 3 ottobre 2024 a domenica 6 ottobre, con i seguenti orari di apertura:

Giovedì 3 ottobre 2024, 15:00 – 19:00

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024, 9:00 – 19:00

