Torna la Festa del BIO: Bologna celebra il biologico e la dieta mediterranea

Sabato 19 ottobre, Palazzo Re Enzo a Bologna ospiterà la Festa del BIO 2024, un evento unico che celebra il biologico italiano e la dieta mediterranea. Organizzata da FederBio, con la partecipazione di associazioni come Legambiente e Slow Food Italia, la giornata sarà ricca di talk, degustazioni, show cooking e attività per grandi e piccini.

Sabato 19 ottobre a Palazzo Re Enzo, il cuore pulsante di Bologna, ospiterà la settima edizione della Festa del BIO, evento di riferimento per il settore biologico italiano. Un’intera giornata dedicata a scoprire il gusto e i valori del bio, tra talk, show cooking, degustazioni e attività per tutte le età, moderata dai noti volti della televisione italiana Patrizio Roversi e Tessa Gelisio. GreenMe è orgogliosamente mediapartner dell’evento.

La Festa del BIO, organizzata da FederBio con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE AssoBio e Nomisma, si propone di sensibilizzare il pubblico sui benefici del biologico, puntando sulla diffusione di una cultura alimentare sostenibile e salutare.

Con oltre 2,46 milioni di ettari coltivati a biologico e 94.400 operatori, l’Italia si conferma leader europeo nella produzione di alimenti bio certificati. E l’impegno non si ferma qui: l’obiettivo è raggiungere il 25% delle superfici coltivate a bio entro il 2027, in linea con il Piano Strategico Nazionale della PAC e con le strategie europee.

Un evento per tutti: dalla dieta mediterranea allo spreco alimentare

Protagonista indiscussa di questa edizione sarà la dieta mediterranea bio, un modello nutrizionale riconosciuto a livello internazionale per il suo equilibrio e basso impatto ambientale. “Il biologico rappresenta la massima espressione della transizione agroecologica,” spiega Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, “ma per crescere abbiamo bisogno del sostegno di tutti: solo un aumento della domanda di prodotti bio consentirà a tutta la filiera di espandersi. La Festa del BIO è anche un’occasione per invitare i cittadini ad adottare stili di vita più sani e sostenibili.”

Con lo spreco alimentare cresciuto in Italia del 45,6% nel 2024, la Festa del BIO punta i riflettori su questo tema urgente, promuovendo un consumo consapevole. Il biologico offre una risposta concreta, grazie a modelli di produzione e consumo che rispettano il ciclo naturale degli alimenti, aiutano a ridurre gli sprechi e a migliorare la qualità della nostra dieta.

Show cooking, degustazioni e un contest per giovani chef

L’evento offrirà momenti di intrattenimento per tutti, come l’atteso show cooking di Vito, affiancato da degustazioni di prodotti biologici di alta qualità. Per i più giovani, l’evento ospiterà il contest “BUONO! È BIO”, in cui i futuri chef dell’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – IPSAR Luigi Veronelli si sfideranno in una prova creativa a colpi di piatti bio, realizzati con ingredienti tracciabili ed ecosostenibili.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’occasione imperdibile per vivere e gustare il biologico in tutte le sue forme.

Per conoscere il programma della tappa di Bologna: qui il programma

Non vuoi perdere le nostre notizie?