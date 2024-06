Solstizio d’estate: sta per aprire la Piramide italiana del 38° Parallelo (cosa rappresenta e dove si trova)

Scopri la Piramide 38° Parallelo di Motta d’Affermo durante l'apertura straordinaria per il solstizio d'estate. Visite guidate il 22-23 e 29-30 giugno. Un evento imperdibile!

In occasione del solstizio d’estate, il mecenate Antonio Presti annuncia l’apertura straordinaria della Piramide 38° Parallelo di Motta d’Affermo, comune della città metropolitana di Messina. Questa maestosa scultura, situata in contrada Belvedere, sarà accessibile al pubblico nei weekend del 22-23 giugno e del 29-30 giugno, dalle 16:00 alle 18:30.

Che cosa rappresenta la Piramide 38° Parallelo

La Piramide, alta 30 metri, è un’opera imponente realizzata dall’artista Mauro Staccioli. Orientata a nord-ovest, è progettata in modo tale che ogni giorno, al tramonto, gli ultimi raggi del sole possano attraversarla, creando uno spettacolo visivo straordinario. Questa scultura non è solo un capolavoro artistico, ma anche un simbolo potente: il 38° parallelo, linea che separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud, viene trasformato da linea di demarcazione in linea di connessione, promuovendo valori di pace e bellezza.

La Fiumara d’Arte: un museo a cielo aperto

La Piramide è parte della Fiumara d’Arte, il più grande museo all’aperto in Europa, ideato da Presti sull’antico letto della fiumara di Tusa in provincia di Messina. Questo straordinario progetto include nove opere di artisti di fama mondiale e rappresenta un unicum nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. L’iniziativa ha trasformato un’intera area in un centro di arte contemporanea a cielo aperto, attirando visitatori e appassionati da tutto il mondo.

La visione di Antonio Presti

Antonio Presti ha dedicato la sua vita a trasformare il paesaggio e le comunità attraverso l’arte. Le sue opere, come la Porta della Bellezza nel quartiere catanese di Librino e la recente Porta delle Farfalle del 2023, sono testimonianze viventi del suo impegno. La missione di Presti è quella di creare bellezza in luoghi anonimi e dimenticati, invitando le persone a riscoprire il valore dell’arte come strumento di speranza e trasformazione.

Presti afferma: “Ringraziare l’ingratitudine non è un atto di resa, ma un potente strumento di liberazione. Anche di fronte al mancato riconoscimento, il valore delle nostre azioni e della nostra arte rimane inalterato. Questa prospettiva ci aiuta a mantenere la nostra integrità e a proseguire il cammino della creatività senza scoraggiarci.” Le sue parole risuonano come un inno alla resilienza artistica e umana, contro una società spesso troppo focalizzata sul consumo e sull’apparenza.

Il viaggio dal buio alla luce

Durante l’apertura straordinaria della Piramide, i visitatori potranno attraversare un tunnel che li condurrà dal buio alla luce. Questo percorso simbolico rivela uno spazio ideato come luogo di meditazione, un tempio del pensiero che celebra il potere della bellezza. La luce che penetrerà all’interno della Piramide rappresenta un’illuminazione della coscienza, un antidoto contro il male dell’ignoranza.

La Piramide 38° Parallelo non è solo una meraviglia architettonica, ma un faro di luce e speranza, un luogo dove l’arte diventa un’esperienza trasformativa, capace di toccare il cuore e l’anima di chiunque la visiti. In questi giorni speciali di apertura, la Piramide invita tutti a partecipare a un viaggio di riflessione e bellezza, riscoprendo il potere dell’arte di connettere e ispirare.