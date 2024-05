Senzatomica: a Roma la mostra immersiva sulle armi nucleari che ti scuoterà la coscienza (anche grazie alla voce di Carmen Consoli)

La mostra “Senzatomica” permette di riflettere sulle conseguenze dell’uso delle armi atomiche attraverso un approccio multimediale e itinerante e si potrà visitare a Roma fino al 26 maggio

La mostra “Senzatomica: Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” rappresenta un’opportunità unica per riflettere sulle drammatiche conseguenze dell’utilizzo delle armi atomiche e per promuovere un impegno concreto verso un futuro senza minacce nucleari.

Con un approccio multimediale e itinerante, l’esposizione offre al pubblico la possibilità di immergersi nelle testimonianze dirette dei sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, gli hibakusha, e di esplorare in modo interattivo i luoghi delle tragedie.

Il contesto geopolitico attuale, segnato dalle tensioni internazionali e dalla proliferazione delle armi nucleari, rende ancora più urgente una riflessione approfondita su questo tema cruciale per la sicurezza globale. La mostra si propone quindi di sensibilizzare il pubblico sulle devastanti conseguenze umane, ambientali e sociali delle armi atomiche, offrendo uno spazio di conoscenza e di confronto aperto a tutti.

Attraverso cinque aree tematiche, la mostra guida i visitatori in un percorso emotivamente coinvolgente e informativo. Dall’ascolto delle testimonianze dei sopravvissuti alle esperienze immersive dei luoghi delle tragedie, fino alla riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva nel promuovere un mondo libero da armi nucleari, l’esposizione offre una panoramica completa e articolata sulla questione.

Cinque aree tematiche, con un focus sulle scuole

Particolare attenzione è dedicata anche all’approfondimento didattico per le scuole, con percorsi personalizzati e materiali adatti a ogni ordine e grado scolastico. Gli studenti, accompagnati da volontari formati, possono esplorare in modo interattivo i temi legati alle armi nucleari e alla pace, contribuendo così alla formazione di una nuova generazione consapevole e impegnata nel promuovere la pace e la sicurezza globale.

Il coinvolgimento di personalità di spicco, come la cantautrice Carmen Consoli che ha prestato la sua voce per la narrazione virtuale dei luoghi delle tragedie, conferisce alla mostra un carattere innovativo e coinvolgente, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di stimolare una riflessione profonda sulle sfide del nostro tempo.

La mostra “Senzatomica” rappresenta quindi un importante contributo alla sensibilizzazione e alla mobilitazione della società civile verso l’abolizione delle armi nucleari, in linea con gli obiettivi dell’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) e del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).

C’è tempo per visitarla fino al 26 maggio, dato che l’apertura è stata prorogata. Senzatomica è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 19:00 e dal venerdì alla domenica dalle 9:00 alle 20:00 con ingresso gratuito e si trova all’Ospedale delle Donne, in piazza di S. Giovanni in Laterano 74 a Roma.

📣 La mostra Roma Senzatomica è stata prorogata!📆 Fino al 26 maggio!!!📍 Ospedale delle Donne, piazza di S. Giovanni in… Posted by Senzatomica on Tuesday, May 14, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Senzatomica

Ti potrebbe interessare anche: