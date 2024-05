Non solo Caravaggio: le 5 mostre imperdibili a Napoli (c’è anche quella su Tolkien)

Scopri le mostre imperdibili a Napoli! Da omaggi a grandi registi come Federico Fellini a opere d'arte uniche, esplora l'eclettica scena espositiva della città partenopea e lasciati affascinare dalla sua vivace creatività artistica

Chiunque si trovi a Napoli durante questa primavera/estate avrà una vasta gamma di opportunità: oltre ai suggestivi vicoli del centro storico, Patrimonio dell’Umanità, e alle delizie culinarie, avrà l’opportunità di esplorare percorsi artistici che lasceranno senza fiato.

Per coloro che si trovano in città nelle prossime settimane, l’offerta culturale è variegata e stimolante, vediamo insieme le 5 mostre da non perdere a Napoli nei prossimi mesi.

Tolkien. Uomo, Professore, Autore, Palazzo Reale di Napoli

Dopo il successo alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la mostra dedicata a Tolkien, l’uomo, il professore, l’autore, fa tappa a Napoli. Dal 15 marzo al 2 luglio, Palazzo Reale ospiterà l’evento, con l’apertura straordinaria delle sale Belvedere, recentemente rinnovate per l’occasione. L’esposizione offre un viaggio attraverso la vita, il lavoro accademico, la narrativa e la poesia di Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli.

Gli dei ritornano I bronzi di San Casciano, Mann

Fino al 30 giugno 2024, il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli accoglie la straordinaria esposizione “Gli dei ritornano: I bronzi di San Casciano”.

La mostra offre uno sguardo approfondito sulle eccezionali scoperte avvenute nel 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Attraverso un percorso suggestivo, i visitatori saranno condotti in un viaggio attraverso i secoli, immergendosi nel paesaggio delle acque calde nel territorio dell’antica città-stato etrusca di Chiusi.

Caravaggio. La Presa di Cristo dalla Collezione Ruffo, Palazzo Ricca

Dopo un attento processo di restauro e approfonditi studi, compresi rilevamenti diagnostici, un prestigioso capolavoro di Caravaggio, la prima versione della celebre “La presa di Cristo”, è finalmente esposto al pubblico.

La mostra è nelle sale di Palazzo Ricca, storica sede della Fondazione Banco di Napoli, in Via dei Tribunali 213, dal 2 marzo al 16 giugno 2024. Quest’opera giunge a Napoli dopo essere stata esposta a Palazzo Chigi ad Ariccia (Roma), dove ha riscosso un grande successo con oltre 25.000 visitatori.

“La Presa di Cristo” rappresenta uno dei vertici dell’arte di Caravaggio durante il suo periodo romano, caratterizzata da un’intensa carica emotiva. Due sono le versioni autografe dell’opera: quella attualmente esposta presso la Fondazione Banco di Napoli, rinvenuta nel 1943 nella collezione Ruffo di Calabria, e un’altra custodita presso la National Gallery of Ireland di Dublino, in deposito dalla Compagnia dei Gesuiti dal 1993.

Velasquez, Gallerie d’Italia

Napoli accoglie con entusiasmo il ritorno nel suo cuore spagnolo di due capolavori di Diego Velázquez (Siviglia, 1599 – Madrid, 1660), esposti ora alle Gallerie d’Italia di via Toledo. La National Gallery di Londra ha generosamente prestato i grandi dipinti dell’Immacolata Concezione e del San Giovanni Evangelista in Patmos, che saranno presentati nel suggestivo scenario del Palazzo del Banco insieme ad altre due opere che raffigurano l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, in prestito dal vicino convento francescano di San Lorenzo Maggiore, e l’altra di Battistello Caracciolo, custodita nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento.

Federico Fellini: Disegni erotici e fotografie dal set, Al Blu di Prussia

Fino al 31 Ottobre 2024 la galleria Al Blu di Prussia, spazio multidisciplinare curato da Giuseppe Mannajuolo e Mario Pellegrino, presenta la mostra “Federico Fellini: disegni erotici e fotografie dal set”, un omaggio al lato disegnatore e fumettista del celebre regista.

La mostra offre un’opportunità unica di esplorare un altro aspetto della creatività di Fellini, attraverso un corpus di 29 opere su carta (realizzate a matita, penna e pennarello) provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, esposte per la prima volta a Napoli. Questi disegni sono accompagnati da 6 scatti cinematografici dal set del film “La città delle donne”, provenienti dall’archivio della fotografa Patrizia Mannajuolo.

