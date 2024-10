Non perdere la Festa della Castagna di Vallerano dal 12 ottobre al 3 novembre

Ritorna la Festa della castagna di Vallerano per 4 weekend, dal 12 ottobre al 3 novembre

Dal 12 ottobre al 3 novembre, Vallerano si trasforma in un palcoscenico di tradizioni antiche e sapori autunnali, grazie alla XXII edizione della Festa della Castagna. Si rinnova dunque l’appuntamento con il meraviglioso borgo della Tuscia viterbese, celebre per le incantevoli atmosfere medievali, che anche quest’anno ospiterà una manifestazione che promette tantissimi eventi. Per 4 weekend consecutivi, la Festa della Castagna garantirà oltre 40 appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura, alla gastronomia e, naturalmente, alla castagna DOP, vera regina dell’evento.

Se parteciperete alla Festa della Castagna avrete a disposizione un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere tutti: potrete gustare i prodotti locali, conoscere da vicino il territorio e partecipare a tantissime iniziative, rese possibili dalla collaborazione con numerose associazioni locali.

Il calendario

Il primo weekend, quello del 12 e 13 ottobre, dà il via alle celebrazioni con una serie di attività pensate per tutte le età. Sabato 12 ottobre, alle 11:00, si aprono le danze con “Vieni a scoprire il sole”, un’affascinante osservazione solare con telescopi, curata dal Gruppo Astrofili Galilei Galilei, che si svolgerà in Piazza dell’Oratorio. Nel pomeriggio, spazio ai giochi popolari in Piazza della Repubblica, dove il passato contadino della zona rivivrà attraverso diverse attività ludiche che coinvolgeranno grandi e piccoli. Alle 17:30, al Palazzo della Cultura, si terrà un convegno che approfondirà la storia del castagno sull’Appennino settentrionale, offrendo qualche informazione in più sulla castanicoltura extra-regionale.

Ma la festa non si ferma qui. Sempre alle 17:30, in Piazza della Repubblica, i “Musici Viatores” allieteranno il pubblico con un repertorio che mescola musica antica e tradizione popolare, in un connubio che evoca epoche lontane. La serata si concluderà con una cena nelle tradizionali cantine tufacee di Vallerano, dove sarà possibile gustare piatti tipici, seguiti da un DJ set che animerà la notte.

Domenica 13 ottobre, Piazza San Vittore sarà il teatro di antichi giochi in legno, un ritorno ai passatempi semplici ma intramontabili che intrattengono bambini e adulti. Nella stessa mattinata, i visitatori potranno partecipare alla pigiatura dell’uva, un’esperienza che richiama la genuinità del mondo contadino, oppure godersi una colazione contadina con il ricottaro in Piazza del Casalino. Le tradizionali cantine saranno nuovamente aperte per il pranzo dalle ore 12:00, offrendo la possibilità di assaporare piatti autentici della cucina valleranese.

Il pomeriggio di domenica è ricco di appuntamenti imperdibili: alle 15:30, in Piazza dell’Oratorio, lo spettacolo “Cappuccetto Rosso Stralunato” darà la possibilità di assistere ad una rivisitazione della celebre favola, accompagnata dalle note evocative dell’Orchestralunata, mentre in Piazza San Vittore, Leonardo Angelucci si esibirà in un concerto live. A chiudere la giornata, in Piazza della Repubblica, sarà il gruppo Matrù di Amatrice, che alle 17:00 celebrerà arti e tradizioni popolari con una performance ricca di fascino e suggestioni.

Inoltre, potrete compiere delle passeggiate guidate tra le bellezze naturali e architettoniche di Vallerano e dintorni, effettuare delle escursioni nel cuore della Tuscia, oppure visitare le mostre d’arte itineranti che arricchiranno il programma.

Per gli amanti dell’arte, la mostra “60 per Arte” vedrà artisti locali esporre le loro opere nel Palazzo della Cultura e nella Sala Bigiaretti, aggiungendo un tocco di creatività a un evento già straordinario, mentre in Piazza della Repubblica, i più audaci potranno partecipare a “Venge chi cce ‘cchiappa”, un gioco a premi che mette alla prova l’intuito e la prontezza, mentre Largo Trento ospiterà l’esposizione di macchine agricole “Big Trattor”, una vera e propria festa per gli appassionati di tutte le età.

Appuntamento dal 12 ottobre al 3 novembre!

Tutto il programma lo trovi qui: Festacastagna.it

