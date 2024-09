NaturArte 2024: Trevignano Romano il 21 e 22 settembre si trasforma in un’oasi di sostenibilità

NaturArte: il festival che fa bene al cuore e alla mente torna il 21 e 22 settembre

Trevignano Romano si prepara ad accogliere, sulle incantevoli sponde del Lago di Bracciano, la quinta edizione di NaturArte, il festival che unisce natura, arte e sostenibilità in un’esperienza indimenticabile, di cui GreenMe è mediapartner. Il 21 e 22 settembre, il borgo laziale si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove i partecipanti potranno esplorare nuove idee, condividere esperienze e immergersi in un’atmosfera che celebra il legame profondo tra uomo e ambiente.

Un festival per tutti: dal workshop all’arte che ispira

NaturArte non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di uno stile di vita più consapevole. Ideato dall’Associazione Giovanile Sintónia il festival offre un programma ricchissimo: workshop interattivi, tavole rotonde, performance artistiche e molto altro.

C’è spazio per tutti: chi desidera sperimentare tecniche per migliorare l’equilibrio psicofisico, chi cerca di ridurre lo stress con metodi naturali, e chi vuole semplicemente godersi una giornata diversa, imparando qualcosa di nuovo. NaturArte invita a lasciarsi coinvolgere in attività che mettono in comunicazione natura, arte, psicologia e neuroscienze, offrendo strumenti pratici per affrontare con serenità le sfide quotidiane.

“Insieme diventiamo mondo”

Il tema di quest’anno, “Insieme diventiamo mondo”, riflette l’obiettivo del festival: promuovere la sostenibilità in tutte le sue forme, dalle piccole azioni quotidiane, come scegliere alternative alla plastica o adottare un’alimentazione sana, fino a una più profonda consapevolezza collettiva.

L’edizione 2024 di NaturArte si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente, afferma Ariadne Rossetti, Presidente dell’Associazione Giovanile Sintónia e ideatrice del festival. Ci saranno nuovi workshop interattivi, tavole rotonde e performance artistiche che esploreranno la sostenibilità da angolazioni innovative. Continueremo a valorizzare il legame tra corpo, cuore, mente e natura, con attività per tutte le età volte a promuovere il benessere e la consapevolezza personale in armonia con l’ambiente.

E non mancheranno le sorprese: dall’alimentazione sostenibile, con piatti vegetali che esaltano i sapori della cucina locale senza impattare sull’ambiente, alle performance artistiche e agli incontri dedicati al benessere psicofisico. L’idea è di dimostrare che vivere in modo sostenibile può essere semplice, piacevole e… davvero gustoso!

Un weekend per riconnettersi con sé stessi e con gli altri

NaturArte 2024 è molto più di un evento: è un’opportunità per ritrovare un equilibrio interiore, per vivere con più consapevolezza e per riconnettersi con la natura e con le persone che ci circondano. Trevignano Romano, con il suo fascino senza tempo, sarà lo scenario perfetto per due giorni all’insegna della sostenibilità, del benessere e della condivisione.

Segnate sul calendario le date del 21 e 22 settembre e preparatevi a un weekend che promette di essere un vero toccasana per corpo, cuore e mente. Vi aspettiamo a NaturArte, dove insieme… diventiamo mondo.

Per consultare il programma completo clicca qui