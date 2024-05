In bici tra gli orsi abruzzesi: torna la “Marathon degli Stazzi”, la storica gara in mountain bike che rispetta gli habitat degli animali selvatici

La Marathon degli Stazzi mostra come è possibile convivere con gli orsi: questa storica gara di mountain bike attraversa infatti alcune delle aree popolate dall’orso marsicano in Abruzzo senza interferire con il suo habitat

La Marathon degli Stazzi, giunta alla sua ventunesima edizione, continua a rappresentare un esempio virtuoso di convivenza pacifica tra competizioni sportive e la ricca biodiversità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

In programma il 2 giugno, questa storica gara di mountain bike attraversa alcune delle aree più densamente popolate dall’orso marsicano in Abruzzo, rispettando gli spazi naturali e promuovendo una convivenza armoniosa tra i partecipanti e gli animali selvatici.

Organizzata dall’Associazione MTB Scanno da vent’anni, la Marathon degli Stazzi richiama oltre 650 bikers nel suggestivo borgo antico di Scanno, offrendo loro un percorso che attraversa riserve naturali, zone di protezione speciale e territori abitati dall’orso marsicano. Circa 5 km del percorso sono situati all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, mentre altri 55 km attraversano la Riserva Naturale Regionale del Monte Genzana e altre aree protette.

Il percorso attraversa punti spettacolari del Parco Nazionale

L’attenzione per la conservazione dell’ambiente e la sicurezza degli animali selvatici è prioritaria per gli organizzatori, che hanno progettato un percorso rispettoso dell’habitat naturale dell’orso marsicano e di altre specie selvatiche presenti nella zona. La gara si svolge interamente su carrarecce e sentieri autorizzati, garantendo il minimo impatto sull’ecosistema locale.

Parallelamente alla competizione, vengono organizzate attività informative a cura del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, per sensibilizzare i partecipanti sul comportamento da tenere in presenza di fauna selvatica e promuovere una convivenza armoniosa tra bikers e animali.

Il percorso della gara offre panorami mozzafiato e attraversa luoghi ricchi di storia, come il borgo di Frattura e la Riserva Demaniale “Chiarano-Sparvera”. La salita al valico di Monte Genzana, punto più alto del percorso, offre una vista spettacolare sul Gran Premio della Montagna e sulle vette circostanti. La novità di quest’anno è rappresentata dalla salita de “Le Refuijete”, una sfida impegnativa che porterà i partecipanti fino ai 1500 metri di quota dei ruderi della “Casa del Monte”.

La Marathon degli Stazzi non è solo una gara sportiva, ma un’occasione per esplorare la bellezza naturale e culturale dell’Abruzzo, gustare le eccellenze enogastronomiche locali e immergersi nella storia dei borghi antichi come Scanno, celebre per i suoi scatti fotografici senza tempo. La settimana che precede la gara è un’opportunità per atleti e appassionati di vivere appieno il territorio, godendo delle sue meraviglie naturalistiche e culturali e condividendo la passione per lo sport e la natura.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: