Le Streghe della Valle Antigorio stanno tornando (tra storia e credenze popolari)

Le Streghe della Valle Antigorio tornano a popolare l'alta Ossola: un weekend di conferenze, laboratori, concerti e spettacoli per rievocare la storica stregoneria a Croveo di Baceno.

Sabato 27 e domenica 28 luglio si terrà la decima edizione dell’evento “Le Streghe della Valle Antigorio”. La manifestazione comprende conferenze, laboratori, concerti e spettacoli che rievocano il fenomeno della stregoneria a Croveo di Baceno (VB).

Il rapporto tra stregoneria e montagna

La stregoneria e la montagna hanno un rapporto consolidato nei secoli, ricco di vicende storiche anche oscure. Da dieci anni, il fiabesco villaggio di Croveo, situato nelle Alpi piemontesi della Valle Antigorio (Baceno – VB), propone “Le Streghe della Valle Antigorio”.

C’è sempre qualcosa di vero nelle leggende di paese, e le Streghe della Valle Antigorio non fanno eccezione. Queste storie non sono solo favole tramandate di generazione in generazione, ma affondano le loro radici in verità storiche del periodo tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600. Durante la Controriforma, le persecuzioni dell’Inquisizione lasciarono un segno profondo nella memoria collettiva.

Le leggende narrano dei sabba al Cervandone, dei riti di stregoneria sul monte Cistella e delle streghe che vivevano a Croveo, una frazione di Baceno. Non a caso, gli abitanti di Croveo sono ancora oggi soprannominati con il termine dialettale “striögn”, ovvero gli stregoni.

Un Percorso tra storia e credenze popolari

L’edizione numero 10, in programma sabato 27 e domenica 28 luglio, ripropone la ricetta del passato: un vero e proprio percorso tra storia e credenze popolari. Numerosi approfondimenti culturali, incontri e laboratori permetteranno al pubblico di scoprire le tradizioni alpine del passato e del presente. Ci saranno anche momenti di divertimento, musica dal vivo, sapori tipici e attività didattiche per grandi e piccini.

Organizzata dall’Associazione Le streghe della Valle Antigorio, la manifestazione ha visto crescere la propria fama negli anni, diventando un appuntamento molto atteso. Coinvolge tutta la popolazione del piccolo paese alle pendici del Parco Naturale dell’Alpe Devero. “Le Streghe della Valle Antigorio” conserva anche il valore della rivisitazione storica, offrendo l’occasione per approfondire una tematica ancora parzialmente in ombra.

Mostre, incontri e convegni

L’evento propone mostre, incontri e convegni che investigano l’aspetto scientifico della storia della stregoneria in Val d’Ossola. Le vie di Croveo saranno decorate a tema grazie alla passione e creatività degli abitanti, offrendo un’esperienza unica ai visitatori. Si potranno visitare l’antica segheria, l’antico torchio, la Casa del Cappellano, il mulino e il mosaico “Giovanna La Fiora”.

Antichi mestieri, giochi per bambini, tradizioni popolari, un orto sinergico, mostre d’arte e il banco delle erbe arricchiranno ulteriormente la manifestazione. Il programma dettagliato sarà presentato venerdì 26 luglio a Craveggia, in Valle Vigezzo, ed è disponibile sul sito www.visitbaceno.it.

Programma degli Eventi

Da sabato pomeriggio e per tutta la domenica, i visitatori potranno degustare specialità locali e scoprire creazioni artigianali passeggiando tra le bancarelle del mercatino nella piazza principale di Croveo. Sabato 27 luglio, gli appuntamenti inizieranno alle 15.30 con l’incontro “Le donne si raccontano, esperienze femminili a confronto”, seguito da “Erbe magiche: miti, leggende e rituali” e il concerto “Piano e forte”. La serata si concluderà con un percorso musicale con la Yabadabadu Live Music.

Domenica 28 luglio, la giornata inizierà alle 10.45 con “I richiami dei pastori del Piemonte alpino: una ricerca sul campo”. Nel pomeriggio, verranno presentati progetti di ricerca storico-demografica e cenni storico-etimologici sui cognomi della località antigoriana. La giornata si chiuderà con la premiazione del concorso artistico fotografico “Donne, streghe o semplicemente erbaiole” e l’esibizione di teatrodanza.

Escursioni e Laboratori

In entrambe le giornate, sono in programma escursioni con le guide di Ossola Outdoor School, laboratori di cosmesi, di cucito e lezioni di yoga, oltre a un laboratorio con le api per i più piccoli. L’evento è organizzato dall’Associazione Streghe di Croveo in collaborazione con il Gruppo Giovani di Croveo, il Comune e la Pro loco di Baceno, con il supporto degli abitanti e dei volontari della comunità di Croveo. In caso di maltempo, gli appuntamenti o i laboratori saranno adattati.

