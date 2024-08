“La strada è bellissima”: torna anche quest’anno il Ferrara Buskers Festival®, un palcoscenico di arte e musica a cielo aperto

Scopri la magia del Ferrara Buskers Festival®: un evento imperdibile di arte e musica a cielo aperto, che trasforma le strade in un palcoscenico incantato

Dal 21 al 25 agosto, il cuore di Ferrara si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la 37ª edizione del Ferrara Buskers Festival®. Con un’anteprima a Comacchio il 18 agosto, questo evento atteso trasporterà i visitatori in un mondo di suoni, colori e cultura.

Con oltre 1000 metri quadrati di spazi espositivi, il festival si snoderà lungo il suggestivo Corso Ercole d’Este, noto come la via più bella d’Europa, fino al Quadrivio degli Angeli.

Il tema di quest’anno sarà: “La strada è bellissima” e proprio nelle strade della città estense 60 artisti internazionali offriranno al pubblico un totale di 180 esibizioni, garantendo 10 ore di spettacolo ogni giorno.

I partecipanti

Quest’anno, l’evento ha ricevuto oltre 950 candidature, testimoniando il suo prestigio unico nel panorama internazionale. Dal 1988, il Ferrara Buskers Festival è una tappa fondamentale per migliaia di musicisti di strada di tutto il mondo. I partecipanti di quest’anno provengono da paesi come Cile, Regno Unito, Brasile, Paesi Bassi, Sud Corea, Argentina, Francia, Siria e Repubblica Ceca, portando con sé una ricca varietà di tradizioni e suoni.

Tra i nuovi talenti pronti a stupire il pubblico ci sono i Taraf Syriana dalla Siria, che con la loro musica popolare siriana e romaní riflettono l’incontro di diverse civiltà; Proyecto LupA dalla Spagna, polistrumentista che evoca paesaggi e storie del movimento “croto” in Argentina; i The Positive Brothers da New York, con la loro coinvolgente break dance; Eric Tarantola dalla Francia, che trasporterà il pubblico in un viaggio straordinario con strumenti originali come una batteria a tamburo e un vecchio trombone.

I partecipanti italiani

L’Italia sarà rappresentata da JBeat, bitboxer, e Carolina Cardini, cantante lirica, protagonisti della prima residenza artistica del Festival presso il Campus di H-FARM. Durante questa residenza, hanno sperimentato l’intelligenza artificiale per creare un brano innovativo che rappresenta la loro unica collaborazione e che sarà presentato durante il festival.

Il Ferrara Buskers Festival 2024 promette di essere un’esperienza indimenticabile, un’occasione per scoprire e celebrare l’arte di strada in tutte le sue forme, in una cornice storica e suggestiva. Non mancate!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche:

Kalemana Festival: torna l’imperdibile evento dedicato alle anime libere, ai ribelli e ai sognatori