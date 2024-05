La geniale campagna che ha spacciato bustine di semi a Roma

Scopri il mistero dietro il video virale degli "spacciatori di semi" a Roma: è la campagna "Non è mai troppo presto" di Nativa per la Giornata Mondiale delle Api. Con la distribuzione di pack di fiori selvatici a Roma e Milano, Nativa e Supernaturale promuovono la salvaguardia degli impollinatori e la biodiversità urbana. Sfruttando la semina di fiori selvatici come strategia ecologica, si contrasta il declino degli insetti impollinatori, migliorando l'ambiente urbano e coinvolgendo attivamente la comunità.

Svelato il mistero del video che sta circolando sugli spacciatori di semi a Roma: è la campagna “Non è mai troppo presto” di Nativa per la Giornata Mondiale delle Api per sensibilizzare sull’importanza di proteggere gli insetti impollinatori

Vi ricordate il video sugli “spacciatori di semi” che si aggiravano per Roma e che è diventato virale un paio di giorni fa sui social? Ecco che finalmente abbiamo una spiegazione a quegli scambi di bustine di carta piene di semi e che tanto mistero avevano suscitato sul web.art

Si tratta della campagna “Non è mai troppo presto” promossa da Nativa in occasione della Giornata Mondiale delle Api. Un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgente necessità e importanza di proteggere le api e gli insetti impollinatori.

Attraverso la distribuzione gratuita di pack di fiori selvatici nelle città di Roma e Milano dal 13 al 20 maggio 2024, Nativa e Supernaturale mirano a coinvolgere attivamente cittadini e comunità nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e nell’adozione di pratiche più sostenibili.

Perché è così importante seminare i fiori selvatici

Il cuore della campagna è rappresentato dai pack di fiori selvatici, contenenti semi di piante come calendula, lino, nasturzio e nigella, che saranno distribuiti davanti a scuole e parchi delle due città proprio come abbiamo visto in un altro video diffuso sui social che mostra uno spacciatore di semi che dà un sacchettino prima ad un uomo davanti un ufficio, poi di fronte ad una scuola ad un ragazzo e infine in un parco ad una donna.

Questa iniziativa mira a promuovere la biodiversità vegetale e ad incentivare la presenza degli impollinatori, cruciali per la nostra sicurezza alimentare e per il mantenimento degli ecosistemi naturali ma sempre più minacciati dai cambiamenti climatici.

La semina di fiori selvatici rappresenta infatti una “strategia ecologica” a basso costo che, se diffusa in larga scala nei centri urbani, può contribuire significativamente a contrastare il declino degli impollinatori, migliorare la qualità dell’aria e ad abbellire gli spazi esterni, trasformando le città in luoghi più vivibili e accoglienti per gli esseri umani e per la natura.

Come recita lo slogan, non è mai troppo presto per iniziare a prendersi cura dell’ambiente e adottare comportamenti sostenibili ed è fondamentale coinvolgere attivamente la comunità e sensibilizzare i cittadini di tutte le età sull’importanza di proteggere gli impollinatori e di preservare l’ecosistema urbano.

La piattaforma digitale per la gestione dell’ambiente delle PMI

Accanto alla fase offline, la campagna prosegue anche online grazie al lancio del sito web nonemaitroppopresto.com il 20 maggio per approfondire il progetto e le sue finalità. Oltre alla descrizione dettagliata dell’iniziativa, il sito ospiterà il lancio di Spaceship 2.0, una piattaforma digitale progettata da Nativa per rendere inclusivo e accessibile il percorso di sostenibilità delle piccole e medie imprese.

Spaceship 2.0 è uno strumento innovativo che aggiunge funzionalità alle piccole imprese, offrendo piani e percorsi accessibili per la gestione dell’ambiente e della comunità a cui appartengono. Si tratta di un software ESG (Environmental, Social and Governance) in grado di valutare l’impatto sociale e ambientale delle imprese e di fornire loro assistenza personalizzata per migliorare le performance in materia di sostenibilità.

Anche le aziende possono contribuire a salvaguardare l’ambiente

La collaborazione tra Nativa e Supernaturale testimonia l’impegno congiunto di due realtà leader nel settore della sostenibilità e della rigenerazione ambientale. Nativa, prima Società Benefit in Europa e prima B Corp in Italia, vanta una lunga esperienza nell’accompagnare aziende italiane ed europee verso modelli di business più sostenibili.

Supernaturale, invece, è una change-over agency specializzata in consulenza e marketing ambientale, impegnata a guidare le imprese nella transizione verso un modello “NATURE POSITIVE”. Inoltre Supernaturale è importatore, distributore e co-progettatore di prodotti etici pensati per consumi sostitutivi e nature-based.

La campagna “Non è mai troppo presto” con la distribuzione di pack di fiori selvatici e lo sviluppo di piattaforme digitali innovative rappresenta dunque un esempio concreto di come le imprese possano assumere un ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità creando un futuro più verde e sostenibile per tutti.

