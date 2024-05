Kalemana Festival: torna l’imperdibile evento dedicato alle anime libere, ai ribelli e ai sognatori

Avete un'anima libera e sognatrice? Il Kalemana Experience Festival, che torna a fine estate, è l'evento più adatto a voi! Potrete fare yoga piedi nudi nella sabbia, lasciarvi trasportare dalla musica, concedervi un massaggio rilassante e conoscere nuove persone!

Il 14 e 15 Settembre è in programma un evento a cui è vietato mancare. A Punta Marina di Ravenna, in viale dei Campeggi, 7, torna il Kalemana Experience Festival, promettendo un’edizione ancora più ricca e immersiva. Il Festival delle anime libere, dei ribelli e dei sognatori rappresenta un evento imperdibile per chi cerca un equilibrio tra benessere fisico e mentale, avventura e relax, in un mix di yoga, musica, sport e workshop creativi.

Il Festival è ideato da Yoga Academy, la prima scuola di yoga online in Italia e WeAreMarketers, la prima community di imprenditori digitali in Italia. Durante l’evento sarà possibile cimentarsi in un tantissime attività: si potrà fare yoga in spiaggia insieme a migliaia di persone, partecipare a workshop creativi di vario tipo, unirsi a classi di pole dance, workout a ritmo di musica, acroyoga, pilates, barre, passando per un frizzante dj set serale con musica, nuove conoscenze e tanto divertimento.

Tra i talenti che animeranno il Main stage, spiccano nomi del calibro di Gianluca Gotto, Giulia Calcaterra, Denise Dellagiacoma, Richard Romagnoli, Mike Moric, Shiva Rea, Jo Dunica, Marco Migliavacca, Lucrezia Montrone, Virginia Gambardella, Paolo Zotta e Luca Anzano, pronti a condividere la loro energia e ispirazione con i partecipanti.

Insomma il Kalemana promette un’esperienza trasformativa unica, con una mission ben precisa a fare da filo conduttore: la volontà di promuovere uno stile di vita attivo, il benessere e la connessione autentica tra le persone. Kalemana rappresenta un punto di rottura rispetto a ciò che è convenzionale ed etichettato, un Festival che ha l’obiettivo di sfondare le barriere dell’esclusività e accogliere chiunque abbia voglia di vivere nuove esperienze e dedicare una giornata al benessere di corpo e mente.

Come partecipare al Kalemana Festival

Per partecipare al festival sono disponibili due diverse tipologie di biglietti. Il biglietto che da accesso solo al Main Stage, ovvero il palco principale e il cuore pulsante del Festival, su cui si svolgeranno la maggior parte delle attività.E un secondo biglietto che include tutto ciò che è previsto sul Main Stage, più un’esperienza a scelta tra quelle disponibili nei vari panel.

Per maggiori informazioni sul Festival e per conoscere il programma completo dell’evento con tutte le attività, potete visitare il sito web ufficiale del Kalemana Experience Festival (kalemanafestival.it) o la pagina Instragram dell’evento @kalemana_festival.

