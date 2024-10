“Fare chiarezza tra aziende e media per una comunicazione più etica”: arriva a Roma il 12 novembre il Brand Journalism Festival

Brand Journalism Festival: un evento per promuovere trasparenza e dialogo tra aziende e media. GreenMe.it è media partner e la direttrice Simona Falasca modera il panel su etica e comunicazione aziendale.

Roma ospiterà il 12 novembre il Brand Journalism Festival, evento che si propone di esplorare le sfide e le opportunità per una comunicazione aziendale più etica e sostenibile. L’incontro si terrà il 12 novembre presso Talent Garden Ostiense, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra editori, giornalisti e comunicatori aziendali per una comunicazione trasparente e credibile, che risponda alle aspettative del pubblico e promuova un’informazione più indipendente.

La conferenza stampa di presentazione, svoltasi nella Sala Laudato Sì del Campidoglio alla presenza di Francesco Carpano, Consigliere dell’Assemblea Capitolina, ha riunito alcuni tra i protagonisti che animeranno l’evento, tra cui Ilario Vallifuoco, CEO di Social Reporters, la startup organizzatrice del festival specializzata in Brand Journalism e Live Communication.

Il brand journalism è una tecnica di comunicazione che adotta l’approccio giornalistico per raccontare la realtà aziendale,” ha spiegato Ilario Vallifuoco, CEO di Social Reporters e organizzatore del Brand Journalism Festival. Questo evento vuole fare chiarezza sul rapporto tra aziende e media, promuovendo una maggiore trasparenza verso il pubblico. È un’opportunità di dialogo tra editori, giornalisti e comunicatori aziendali per tracciare percorsi più etici e responsabili, delineando una nuova catena del valore dell’informazione, orientata alla redistribuzione della conoscenza.

GreenMe mediapartner dell’evento

Come media partner dell’evento, GreenMe.it sarà parte attiva del festival: la nostra direttrice Simona Falasca modererà infatti uno degli appuntamenti della giornata. Il suo intervento è previsto nel Panel 6, dalle 15:45 alle 16:25, dal titolo “Alleati o nemici? Giornali e aziende alla resa dei conti.”

In questo spazio, si discuteranno le delicate dinamiche tra il mondo dell’informazione giornalistica e quello della comunicazione corporate, analizzando le possibilità di collaborazione e le potenziali aree di contrasto.

I partecipanti al Festival affronteranno temi di grande attualità, dalle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per supportare la comunicazione dei brand – con tutte le implicazioni legali e morali – al coinvolgimento delle nuove generazioni in un’informazione più consapevole e genuina. Si esploreranno inoltre i punti di contatto tra aziende e giornalisti per costruire una comunicazione che rispetti il valore dell’informazione, in un contesto in cui trasparenza e accuratezza sono essenziali per mantenere la fiducia del pubblico.

Tra gli ospiti della conferenza stampa anche figure di rilievo come Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations di Unipol, Lavinia Spingardi di Sky e Fabio Insenga, Vice Direttore di Adnkronos. Ciascuno ha offerto spunti sulle dinamiche che le aziende possono adottare per presentarsi in modo rilevante e credibile, contribuendo alla creazione di un nuovo equilibrio tra comunicazione e informazione.

L’appuntamento con il Brand Journalism Festival è quindi fissato per il 12 novembre. Sarà un momento di confronto aperto e strategico, volto a definire linee guida e prospettive per un giornalismo aziendale all’altezza delle nuove sfide comunicative. Per ulteriori informazioni, visita www.brandjournalismfestival.it.