Electric Days 2024: non solo auto elettriche, al via la festa della mobilità sostenibile di Roma con eventi per tutta la famiglia

È iniziata oggi, venerdì 7 giugno 2024, la seconda edizione dell’evento dedicato alla mobilità elettrica: l’Eur di Roma si trasforma nel centro della sostenibilità e del divertimento con l’inaugurazione degli Electric Days. Tre giorni di eventi, dai test drive delle ultime novità elettriche ai tour in e-barca sul laghetto, passando per concerti coinvolgenti e attività per i più piccoli.

Si tratta di un evento gratuito, aperto al pubblico, che mira a far conoscere e toccare con mano la mobilità elettrica. Un’opportunità unica per confrontarsi con esperti, provare veicoli innovativi e partecipare a un ricco programma di attività ludiche ed educative.

Notte bianca dell’Eur e concerti imperdibili

L’8 giugno, la Notte Bianca dell’Eur animerà il quartiere con una serata di musica e spettacoli. In collaborazione con il IX Municipio di Roma e Confcommercio, la serata vedrà protagonisti il rapper Gemello, che ripercorrerà la sua carriera dai tempi del TruceKlan fino all’ultimo album “La Quiete”, il giovane talento Mescal Dom e il DJ-set di WHTRSH, storico dj di Coez. La notte del 7 giugno vedrà invece sul palco Mivola, Big Dave e Le Tigri Da Soggiorno con un mix di R&B, funk, hip hop e rock.

Auto elettriche e test drive

Durante i tre giorni, l’area Expo sarà ricca di novità. Tra le anteprime più attese l’Alfa Romeo Junior e la Renault Scenic E-Tech 100% electric, premiata Auto dell’Anno 2024. I visitatori potranno testare vari modelli di auto elettriche e ibride, come la Ford Kuga, la Honda HR-V e ZR-V, e molte altre. Con oltre 500 metri di area espositiva lungo Viale America, sarà possibile provare le vetture su strada previa registrazione, affiancati da driver esperti e con il supporto dei “Tech Specialist” di Motor1.com.

E-boat tour e attività per famiglie

Non solo auto: Electric Days offre anche giri in e-barca nel laghetto dell’Eur. L’area talk ospiterà incontri sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder del settore. Tra le attrazioni, la “House of Enel”, una casa sostenibile che mostra le tecnologie per una rivoluzione green. Famiglie e bambini potranno partecipare a mini-test drive, laboratori scientifici e attività di intrattenimento con i loro personaggi preferiti di Coccole Sonore.

Sport e benessere: yoga e street basket

Per gli amanti dello sport, Electric Days offre una varietà di attività. Durante tutto il weekend, sarà possibile partecipare a sessioni di yoga all’aperto, adatte a tutte le età e livelli di esperienza. Inoltre, si terranno tornei di street basket 3v3, offrendo un’opportunità per divertirsi e mantenersi in forma.

Programma Electric Days 2024

Di seguito tutti i dettagli e gli appuntamenti del calendario degli Electric Days.

Venerdì 7 giugno

Expo & Experience

14:30 – 20:00 Esposizione Veicoli elettrici, plug-in, hybrid 14:30 – 20:00 Eccellenze EV: le più belle dream car elettriche 14:30 – 20:00 Area famiglia con Coccole Sonore 14:30 – 20:00 Area gaming con Assetto Corsa Competizione 14:30 – 20:00 House of Enel: la mini casa sostenibile 16:30 – 00:30 Torneo di Street Basket 3v3



Music Stage

14:00 Music by Radio 105 17:30 Esibizione artisti locali 19:00 Taglio del nastro 21:00 Pinocchio – Back to Wood 21:30 Mìvola 22:00 Big Dave 22:30 Le Tigri da Soggiorno



Sabato 8 giugno

Expo & Experience

10:00 – 19:30 Area Test drive Veicoli elettrici, plug-in, hybrid 10:00 – 17:40 eBoat Tour 10:00 – 20:00 Esposizione Veicoli elettrici, plug-in, hybrid 10:00 – 20:00 Eccellenze EV: le più belle dream car elettriche 10:00 – 20:00 Area famiglia con Coccole Sonore 10:00 – 20:00 Area gaming con Assetto Corsa Competizione 10:00 – 20:00 House of Enel: la mini casa sostenibile 10:00 – 20:30 Torneo di Street Basket 3v3



Music Stage

10:00 Music by Radio 105 17:30 Esibizione artisti locali 21:00 Music by Radio 105 22:00 Mescal Dom 22:30 Gemello 23:30 DJ-set with WHTRSH



Domenica 9 giugno

Expo & Experience

10:00 – 16:30 Area Test drive Veicoli elettrici, plug-in, hybrid 10:00 – 17:40 eBoat Tour 10:00 – 18:00 Esposizione Veicoli elettrici, plug-in, hybrid 10:00 – 18:00 Eccellenze EV: le più belle dream car elettriche 10:00 – 18:00 Area famiglia con Coccole Sonore 10:00 – 18:00 Area gaming con Assetto Corsa Competizione 10:00 – 18:00 House of Enel: la mini casa sostenibile



Music Stage

10:00 Music by Radio 105 15:00 Esibizione artisti locali 17:30 Music by Radio 105



