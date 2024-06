Dal 17 giugno torna “Cinema e Ambiente Avezzano”: la nona edizione del concorso cinematografico dalla parte del Pianeta

Dal 17 giugno torna "Cinema e Ambiente Avezzano" con la sua nona edizione

Il prossimo 17 giugno, alle 16.30, si alzerà il sipario sulla nona edizione del “Cinema e Ambiente Avezzano”, il festival cinematografico annuale che mette in primo piano la salvaguardia dell’ambiente, valorizzando la formazione e la creatività delle nuove generazioni.

Questo evento, di cui GreenMe anche quest’anno è mediapartner, è suddiviso in più giornate, alterna un concorso per cortometraggi e uno per lungometraggi, con decine di pellicole internazionali focalizzate sulla sostenibilità. L’obiettivo principale è accrescere la consapevolezza sulle tematiche ambientali.

Oltre 40 autori parteciperanno con 8 anteprime italiane, 2 internazionali e 1 première mondiale, rappresentando 12 Paesi in quattro sezioni. La competizione prevede anche un premio per la miglior sceneggiatura a tema ambientale. Le proiezioni pomeridiane si terranno nel Salotto di città Nicola Irti – Sala conferenze Montessori, mentre le serate si svolgeranno nella suggestiva Arena Mazzini, per godere del cinema sotto le stelle.

I temi del Festival

Il festival propone quattro sezioni tematiche:

NESSUN PIANETA B: focus sull’urgenza di invertire la rotta rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali e all’inquinamento.

IL RESPIRO DELLA TERRA: opere che raccontano un rapporto intimo con il pianeta, offrendo nuove prospettive.

MONDI LONTANI: storie di comunità che affrontano le sfide della crisi climatica in ambienti inesplorati e incontaminati.

ZANNE E SANGUE: sezione dedicata alla fauna e al rewilding, risposta ai danni dell’uomo sugli animali selvaggi.

Il festival si aprirà con “ENERGIE IN MOVIMENTO: Gagliano Aterno paese futuro” di Beatrice Corti, un documentario su una comunità italiana pioniera nella costruzione di una Comunità Energetica. La chiusura vedrà “Amanda” di Cristiano Bendinelli, che narra la storia di una giovane donna indigena Mapuche Huilliche alle prese con le difficoltà della pesca nella Patagonia cilena.

Tra i titoli più attesi vi è “Until The End Of The World” di Francesco De Augustinis, un documentario sul viaggio dell’industria dell’acquacoltura. Un altro documentario in concorso è “Toxicily” di Francois Xavier Destors, che dà voce agli abitanti delle coste del polo petrolchimico siracusano. Inoltre, nella sezione “Zanne e Sangue”, Giacomo Agnetti presenterà “The image hunter” con l’artista romano Hitnes, un viaggio lungo il percorso di John James Audubon del 1830.

In programma anche “Materia Viva”, il docufilm prodotto dal consorzio no profit ERION WEEE, con grandi star impegnate nella sensibilizzazione sull’economia circolare.

Il festival offre un ricco programma di proiezioni e incontri con ospiti nazionali e internazionali, puntando a creare una sensibilità ecologica nel pubblico e documentando la crescente attenzione del cinema verso i temi dell’ambiente e della sostenibilità.

