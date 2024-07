Continua il viaggio del XVI Festival del Turismo Responsabile: Itacà alla scoperta delle radici in movimento

Il Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ migranti e viaggiatori, nato a Bologna, prosegue il suo viaggio da maggio a novembre, attraversando l'Italia da nord a sud, isole comprese. Dopo le tappe di Monte Catria nelle Marche e Quartu S. Elena in Sardegna, l’itinerario di agosto e settembre tocca Umbria, Campania, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia e Lombardia.

Radici in movimento: tutte le tappe del Festival

Quest’anno, il tema centrale del festival, “Radici In Movimento”, esplora il dualismo tra turista e migrante, unendo il globale e il locale, l’esotico e il quotidiano, il mito e il genius loci.

Tappa Valnerina e Valle Spoletana (9-11 agosto, 23-25 agosto) – Umbria

La prima parte di questa tappa si svolge a Sant’Anatolia di Narco con l’‘Itinerario della Canapa’. Dal 9 all’11 agosto, si alternano escursioni notturne guidate, laboratori di tessitura e filatura della canapa, e visite storiche legate agli orologiai Fratelli Campani. La seconda parte si concentra a Poggiodomo, con attività tra cui passeggiate, mostre e trekking sulla Via di Francesco.

Tappa Irpinia (11-24 agosto, 11-15-22-29 settembre) – Campania

Novità del 2024, la tappa Irpinia offre trekking da San Nicola Baronia a Trevico e molte altre attività culturali e naturalistiche, tra cui la partecipazione alla storica manifestazione “Il Volo dell’Angelo”. I visitatori potranno esplorare l’Oasi di Senerchia e gustare prodotti tipici locali.

Tappa Valle del Panaro – Spilamberto, Guiglia, Savignano S/P (24 agosto – 1 settembre) – Emilia Romagna

Due weekend ricchi di trekking, degustazioni, e incontri sulla sostenibilità. Le attività includono una passeggiata tra le colture antiche di Guiglia, una giornata dedicata alle querce a Savignano sul Panaro, e vari eventi a Spilamberto, tra cui un laboratorio di pasticceria per bambini.

Tappa Ogliastra (13-22 settembre) – Sardegna

La magia dell’Ogliastra si svela attraverso escursioni, trekking, conferenze e serate stellate. Tra le attività, l’esplorazione del Gennargentu, archeo-trekking, apicoltura, arte culinaria locale, e una serata di degustazione al Santuario nuragico di S’Arcu ‘e Is Forros.

Tappa Bologna (13 settembre – 13 ottobre) – Emilia Romagna

La tappa madre del festival coinvolge Bologna e dintorni ogni weekend. L’itinerario include cammini, ciclotour, mostre, laboratori, e spettacoli unici come “We Did It!” di Ateliersi, interamente alimentato da energia solare. La tappa esplora quartieri multiculturali come la Bolognina e la Cirenaica, e prevede un laboratorio di scrittura collettiva con Wu Ming 2.

Tappa Palermo (20-22 settembre) – Sicilia

La tappa palermitana propone incontri, passeggiate, e visite a luoghi simbolici come il carcere dell’Ucciardone e il mercato di Ballarò. Le quote raccolte saranno destinate alla piantumazione di alberi per rendere la città più verde.

Tappa Brescia e le sue Valli (26-30 settembre) – Lombardia

Un itinerario tra incontri, passeggiate, degustazioni e giochi, per riscoprire le radici degli emigranti. Tra le attività, un laboratorio didattico a Gardone Val Trompia e un aperitivo-tour di Brescia. A Poncarale, una degustazione in cantina con opere di giovani artisti.

Tappa Mantova, Sabbioneta e le Terre dei Gonzaga (27 settembre – 6 ottobre) – Lombardia

Un’esplorazione del sito UNESCO e delle storie locali, con visite guidate, incontri per famiglie, e degustazioni di cibi tradizionali. Tra le iniziative, una passeggiata patrimoniale lungo il corso del Rio e un ciclotour da Sabbioneta a Mantova.

Il Festival IT.A.CÀ continua a promuovere un turismo responsabile e sostenibile, unendo tradizione e innovazione, e valorizzando le comunità locali e il loro patrimonio culturale.

Per ulteriori dettagli e per prenotare le attività, visitate il sito ufficiale del festival.

