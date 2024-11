Al Colosseo come un gladiatore: l’iniziativa di Airbnb per rivivere le emozioni dell’antica Roma

Airbnb e il Parco archeologico del Colosseo danno vita al progetto “Il Colosseo si Racconta” che permetterà a 16 persone di trasformarsi in gladiatori per un giorno

Airbnb ha stretto una collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo per promuovere un’esperienza straordinaria che combina turismo, cultura e rievocazione storica. Questo progetto, denominato “Il Colosseo si Racconta”, mira a trasformare l’esperienza di visita del Colosseo, con un finanziamento di 1,5 milioni di dollari da Airbnb per rinnovare l’area museale e gli spazi espositivi interni dell’Anfiteatro Flavio.

Questo impegno non solo valorizza il monumento simbolo della capitale italiana, ma permette anche di raccontare la sua storia millenaria in modo più immersivo. Inoltre Airbnb ha ideato un’esperienza esclusiva, prenotabile sulla propria piattaforma, che permette ai visitatori di vivere il Colosseo come mai prima.

La collaborazione con le associazioni Ars Dimicandi e il Gruppo Storico Romano porterà un gruppo selezionato di ospiti a rivivere le emozioni dell’antica Roma, offrendo la possibilità di partecipare a una ricostruzione filologicamente accurata di combattimenti tra gladiatori all’interno del Colosseo.

Si terrà il 7 e 8 maggio 2025

L’esperienza avrà luogo il 7 e 8 maggio 2025, con due sessioni gratuite per 16 partecipanti per ogni giorno. Le prenotazioni saranno aperte dal 27 novembre al 9 dicembre 2024, permettendo a un gruppo selezionato di partecipare senza costi, coprendo solo le spese di viaggio.

Durante l’esperienza, gli ospiti avranno accesso esclusivo al Colosseo al tramonto, quando l’anfiteatro sarà chiuso al pubblico, e potranno esplorare i passaggi sotterranei e le aree di preparazione che gli antichi gladiatori attraversavano prima di entrare nell’arena. Con l’assistenza di esperti rievocatori, gli ospiti potranno anche apprendere le tecniche di combattimento utilizzate dai gladiatori, immergendosi completamente nel mondo della Roma antica.

Questa collaborazione rappresenta un’iniziativa di grande valore culturale, permettendo ai partecipanti di vivere una sorta di “viaggio nel tempo” e di scoprire la storia del Colosseo in modo coinvolgente e autentico. Punta a connettere il pubblico moderno con l’affascinante storia dei gladiatori e con il significato culturale del Colosseo, andando oltre il turismo tradizionale e trasformandolo in un’esperienza educativa e coinvolgente per chiunque sia appassionato della storia romana e delle sue epiche gesta.

