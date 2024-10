C’è un’apertura straordinaria del bellissimo roseto di Roma, non perderla

Dal 24 ottobre al 10 novembre concedetevi una visita al Roseto di Roma per ammirare la fioritura autunnale: una collezione botanica senza eguali

Il Roseto di Roma Capitale apre nuovamente i suoi cancelli al pubblico, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di immergersi nel fascino della fioritura autunnale. Da giovedì 24 ottobre fino a domenica 10 novembre 2024, il Roseto sarà accessibile gratuitamente, dalle 8 alle 17, tutti i giorni, festivi compresi. Un’occasione imperdibile per visitare uno dei giardini botanici più suggestivi e prestigiosi della capitale, nonché un punto di riferimento per gli appassionati di botanica e fotografia.

La fioritura autunnale: tutte le varietà da scoprire

Sebbene spesso si associ la fioritura delle rose alla primavera, molte varietà moderne e alcune antiche sono capaci di sbocciare anche in autunno, regalando una seconda esplosione di colori e profumi. Questa fioritura autunnale, chiamata anche “fioritura di ritorno,” è resa possibile dalle temperature miti e dal clima più umido, che consentono alle rose di esprimersi in una stagione solitamente meno frequentata dai visitatori.

🌹Roseto, apertura autunnale dal 24 ottobre al 10 novembre📣Il Roseto di Roma Capitale riapre i suoi cancelli al… Posted by Roma Capitale on Wednesday, October 16, 2024

Un giardino unico al mondo

Il Roseto di Roma è uno dei giardini botanici più apprezzati d’Italia, con una collezione di circa 1.200 varietà di rose provenienti da ogni angolo del mondo, tutte disposte in un’area di 10.000 metri quadrati. Situato sulla sommità del colle Aventino, in una posizione panoramica che offre viste incantevoli sulla città, il Roseto si presenta come un vero e proprio museo vivente delle rose, in cui è possibile ammirare non solo le varietà più diffuse, ma anche specie rare e antiche. L’autunno, con i suoi colori caldi e la luce morbida, esalta ancora di più la bellezza di questo giardino, rendendolo una meta ideale per chi cerca un momento di pace e contemplazione.

Informazioni utili per la visita

Il Roseto di Roma è aperto fino al 10 novembre 2024, con ingresso libero e gratuito. Le visite sono possibili tutti i giorni dalle 8 alle 17, compresi i festivi. È consigliato approfittare di questa apertura per godere di una passeggiata autunnale tra le rose e scoprire la varietà delle specie, con l’atmosfera tranquilla di una stagione che si presta alla contemplazione.

