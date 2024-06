Carnevale estivo di Passo Corese: carri allegorici e sfilate colorate a due passi da Roma

Partecipa al Carnevale Estivo di Passo Corese il 16 giugno! Carri allegorici, sfilate, musica, animazione per bambini e stand gastronomici ti aspettano per una giornata di festa e tradizione.

Fara in Sabina, comune a pochi chilometri dalla Capitale si prepara per un evento tanto colorato quanto unico: il Carnevale estivo di Passo Corese

Questa manifestazione, all’insegna dell’allegria e della tradizione, si svolgerà domenica 16 giugno a Passo Corese, una frazione del Comune di Fara in Sabina, dalle ore 17:30 fino a sera.

Il programma del Carnevale estivo

Il programma della giornata offre una varietà di iniziative per tutte le età e i gusti:

Ore 17:30: inizio della festa con una sfilata di auto d’epoca e Vespe del Vespa Club Fara in Sabina lungo via Giacomo Matteotti e via XXIV Maggio. Nello stesso tempo, si apriranno le attività commerciali aderenti all’iniziativa.

Piazza della Libertà: Drum Circle con Andrea Di Pierro.

Via XXIV Maggio: esibizioni delle Majorettes Cures, laboratorio per bambini “Mi maschero” del Centro Socio Educativo “Sottosopra”, animazione per bambini con Arcobaleno Party, street band itinerante, giocolieri, trampolieri e altri artisti di strada.

In serata, dalle ore 20, si svolgerà la sfilata dei carri allegorici del Comitato Coresino, Forever Young e Rione87.

A partire dalle ore 22, spazio alle esibizioni dei gruppi mascherati, spettacoli di fuoco e il “Carnival Summer Party” con DJ set Pettydeejay in Piazza Salvo D’Acquisto.

Non mancheranno stand gastronomici in Piazza Salvo D’Acquisto, a partire dalle 19, con una varietà di prelibatezze.

Per chi arriva in auto, sarà disponibile un’area parcheggio presso la stazione FS Fara in Sabina.