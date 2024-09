“Borgo in Rosa”: il 6 ottobre Anguillara Sabazia si tinge di rosa con un festival che celebra il benessere e la salute femminile

"Borgo in Rosa" torna il 6 ottobre ad Anguillara Sabazia, con un festival ricco di eventi dedicati alla salute e al benessere femminile. Scopriamo tutto il programma.

Che programmi avete per il 6 ottobre? Nessuno? Beh non potete assolutamente perdervi “Borgo in Rosa”!

Domenica 6 ottobre dalle 10 alle 21.00 ad Anguillara Sabazia torna “Borgo in Rosa”, l’evento di cui GreenMe è mediapartner, che celebra la salute e il benessere del corpo femminile, con un programma ricco di attività, incontri e performance che coinvolgeranno l’intera comunità. Questa edizione si preannuncia ancora più speciale, con un focus sull’empowerment femminile e sulla rinascita culturale del borgo, confermando la cittadina alle porte di Roma come un punto di riferimento per chi cerca ispirazione, supporto e condivisione.

L’obiettivo? Valorizzare il ruolo delle donne, artigiane e imprenditrici, nel borgo antico, creando una rete solidale capace di sostenere la crescita personale e collettiva della comunità.

L’edizione 2024 di “Borgo in Rosa” si apre con una missione chiara: mettere al centro il benessere delle donne, inteso come armonia tra corpo e mente. Il programma prevede una serie di talk e workshop che abbracceranno temi fondamentali come la salute mentale, la nutrizione, la sessualità e la cura di sé, grazie alla partecipazione di esperti e professionisti. Tra gli ospiti, una psicologa, una nutrizionista, sessuologhe e una campionessa di canoa reduce dalle Paralimpiadi di quest’anno, che condividerà la sua storia di coraggio e resilienza. Due associazioni del Lazio, impegnate nel sostegno alle donne in cura oncologica, porteranno la loro testimonianza e il loro messaggio di speranza: prendersi cura di sé è un atto d’amore che parte dal corpo e arriva fino all’anima.

“La Passeggiata in Rosa”: un flash mob che unisce tutte le donne

Il modo migliore per iniziare la giornata? Una passeggiata collettiva tra i vicoli pittoreschi di Anguillara: “La Passeggiata in Rosa” non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio abbraccio tra donne di tutte le età, unite dal desiderio di riscoprire il piacere del movimento e della condivisione. Un flash mob in cui le protagoniste saranno proprio loro, le donne, in un momento di festa e riflessione.

L’arte celebra la bellezza autentica

La giornata sarà arricchita da una suggestiva mostra d’arte che esplorerà il concetto di “difetto” e la percezione del corpo femminile. L’esposizione, ospitata presso l’associazione Larthia ETS, presenterà opere in ceramica realizzate dagli allievi della scuola, un invito a riflettere sulla bellezza che risiede nelle imperfezioni.

Una rete solidale che guarda al futuro

L’inclusività e la partecipazione attiva sono i pilastri su cui si fonda “Borgo in Rosa”, un evento che mira a creare consapevolezza e diffondere valori di solidarietà e benessere. Come sottolinea la presidentessa dell’associazione, Giosiana Giuliani:

Questa seconda edizione di ‘Borgo in Rosa’ vuole mettere in luce l’importanza di prendersi cura di sé, non solo a livello fisico, ma anche mentale. Il nostro obiettivo è creare consapevolezza, diffondere valori di inclusione e benessere e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate alla salute e alla percezione del proprio corpo.

Per consultare il programma completo e mantenervi aggiornati, questi sono i link utili:

Non mancate!