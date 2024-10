“Autunno a colori”: vorremmo vedere ovunque i mirini panoramici per daltonici dei parchi naturali della Virginia

La Virginia è diventata il primo stato negli Stati Uniti a installare speciali mirini per daltonici in tutti i suoi 43 parchi statali, iniziativa che permetterà a chiunque di godere della bellezza dei colori autunnali.

La Virginia segna un traguardo storico: è il primo stato degli Stati Uniti a installare mirini speciali per daltonici in tutti i suoi 43 parchi statali. L’iniziativa, lanciata nel 2023, mira ad offrire un’esperienza visiva completa a chi soffre di daltonismo, una condizione che compromette la percezione di colori come il rosso e il verde. Con l’installazione dei mirini, sviluppati in collaborazione con EnChroma e SeaCoast Manufacturing, anche i visitatori daltonici potranno finalmente apprezzare le tonalità vivaci del foliage autunnale, da sempre uno degli spettacoli naturali più suggestivi della Virginia.

Il progetto è iniziato al Natural Tunnel State Park, e nel 2024 ha raggiunto tutti i parchi statali della Virginia. Ethan Howes, capo ranger e promotore dell’iniziativa, ha dato il via al progetto, ispirato dalla sua stessa esperienza come daltonico. “Vogliamo garantire che chiunque possa vivere l’emozione della natura a colori”, ha dichiarato Howes. Grazie a queste lenti speciali, che amplificano i contrasti cromatici, le persone affette da daltonismo rosso-verde possono ora distinguere chiaramente sfumature che prima non erano percepibili.

Secondo l’Accademia Americana di Oftalmologia, il daltonismo colpisce circa 12 milioni di americani, principalmente uomini. Questa condizione può ostacolare la capacità di distinguere il rosso dal verde, rendendo difficile l’apprezzamento dei colori autunnali. I mirini EnChroma sono stati progettati per affrontare questa problematica, amplificando i colori in modo che possano essere percepiti da chi ha difficoltà visive.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al programma “Round-Up for Parks”, che dal 2018 ha raccolto circa 300.000 dollari attraverso donazioni dei visitatori dei parchi statali: i fondi sono stati utilizzati per finanziare i mirini EnChroma e per migliorare i servizi complessivi offerti nei parchi, come l’introduzione di strumenti per non vedenti, tra cui l’app RightHear, che fornisce descrizioni audio in tempo reale delle aree del parco.

Matt Wells, direttore del Dipartimento per la conservazione e la ricreazione della Virginia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

Siamo orgogliosi di aprire un mondo di colori a chi prima non poteva vederli. Questo progetto rende i nostri parchi più accessibili e stabilisce un nuovo standard per i parchi statali a livello nazionale.

Ogni anno, più di 8 milioni di persone visitano i parchi statali della Virginia, e si stima che circa 341.000 di questi visitatori soffrano di daltonismo. Grazie ai mirini EnChroma, la Virginia assicurerà loro l’opportunità di vivere appieno la bellezza naturale del paesaggio autunnale, un grande passo in avanti avanti verso un’esperienza inclusiva per tutti, fattispecie che conferma la reputazione della Virginia come leader nel campo dell’accessibilità.

