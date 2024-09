Al via le prenotazioni per gli oltre 500 eventi gratuiti dedicati ai bambini e non solo per la Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici 2024

Torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza. Tanti laboratori, quiz, show e visite nei centri di ricerca per grandi e piccini, per avvicinarli all'affascinante mondo della ricerca scientifica... in allgria! Da oggi al via le prenotazioni gratuite per tutti gli eventi

Assicurati un posto privilegiato con la scienza: sono ufficialmente aperte le prenotazioni per gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2024 di Frascati Scienza, con quasi 500 eventi tra il 21 e il 28 settembre.

Sono circa 500 gli eventi sparsi in 20 città italiane, che coinvolgono quasi 2.000 ricercatori e ricercatrici. Da oggi è possibile prenotare gratuitamente per partecipare ai tanti laboratori, quiz, show e visite nei centri di ricerca, per scoprire l’affascinante mondo dei ricercatori e delle ricercatrici… in allegria!

Si inizia a Roma, il 21 settembre, con l’inaugurazione della Settimana della Scienza, presso l’Ex Cartiera Latina, in Via Appia Antica, con tante attività coinvolgenti e curiose. Il gran finale arriverà venerdì 27 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF e sabato 28 settembre, due giorni ricchi di eventi che si protrarranno fino a notte fonda, consentendo di scoprire da vicino il lavoro della ricerca. Lo scorso anno hanno partecipato 60.000 persone, guidate da oltre 2.000 scienziati.

Le città coinvolte sono tante: Ariccia, Carbonia, Cassino, Colleferro, Cosenza, Fiumicino, Frascati, Gorga, Latina, Monterotondo, Nemi, Palermo, Parma, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Sestu, Velletri e Ventotene.

La grande partecipazione dimostra l’importanza di portare la scienza al pubblico. LEAF è ormai un simbolo, soprattutto in un’epoca in cui parlare di scienza e ambiente è cruciale. Vogliamo mettere in luce il lavoro dei nostri ricercatori e centri per garantire un futuro sostenibile a tutti. Quest’anno offriremo eventi su una vasta gamma di temi per mostrare la scienza in tutta la sua varietà.

afferma Matteo Martini, presidente di Frascati Scienza. Una causa che GreenMe sposa in pieno, ed è per questo che – anche quest’anno – ha deciso di sostenere la manifestazione come media partner.

Per prenotarsi, basta visitare il sito ufficiale https://www.frascatiscienza.it/notte-europea-dei-ricercatori-2024/, scegliere la propria città, e selezionare l’evento più adatto utilizzando i filtri di ricerca.

Per saperne di più potete consultare il sito di Frascati Scienza.

