Al via la Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici per diffondere la scienza con l’aiuto di Harry Potter e le emozioni di Inside Out

Oggi 27 settembre, parte in 20 città la 19ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata da Frascati Scienza, con oltre 500 eventi per tutte le età. Tra gli appuntamenti per bambini: la "Zoologia di Harry Potter" con Zoosparkle, la "Scienza di Inside Out" e laboratori interattivi per scoprire virus, natura e intelligenza artificiale.

Dalla “Zoologia di Harry Potter” con Zoosparkle, alla “Scienza di Inside Out”, passando per le strutture microscopiche dei virus e il futuro dell’intelligenza artificiale: oggi 27 settembre, al via in 20 città la 19ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, organizzata da Frascati Scienza. Circa 2.000 uomini e donne della ricerca scientifica racconteranno il proprio lavoro in oltre 500 eventi per ogni tipo di pubblico, suddivisi tra laboratori didattici, spettacoli, quiz, giochi, visite ai laboratori, mostre e molto altro per stupire grandi e piccini e avvicinare i più piccoli al mondo della scienza e della ricerca.

Frascati sarà il centro di numerose attività dedicate ai bambini e alle famiglie. Grandi e piccini saranno invitati a prender parte ad una straordinaria avventura per scoprire col mitico Zoosparkle, al secolo Willy Guasti, gli animali fantastici di Harry Potter. Insieme all’Associazione Bioscienza Responsabile, ci saranno quiz e giochi per esplorare il sistema immunitario, mentre con Le Scie Fisiche i partecipanti potranno sperimentare con il freddo estremo e trasformare gli oggetti in modi sorprendenti. E per gli appassionati del cielo e dello spazio, l’Associazione Speak Science offrirà una guida attraverso i “Pianeti in una stanza”, per un viaggio interattivo nel nostro Sistema Solare. I più piccoli potranno anche scoprire i diritti dei bambini nell’ambito della crisi climatica insieme all’UNICEF e creare mini ecosistemi in bottiglia con il Sistema Castelli Romani.

A Roma, durante la Notte Europea dei Ricercatori, ci saranno numerose attività. L’Accademia di Belle Arti di Roma esplorerà l’accessibilità dell’arte per persone neurodivergenti e ipovedenti. Il CREA ospiterà una mostra fotografica, mentre la Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini presenterà una mostra su Alan Turing e il rapporto uomo-macchina. Per i bambini, Explora, il Museo dei Bambini, offrirà un laboratorio per scoprire la natura. L’IFO e l’INMI Spallanzani proporranno laboratori su HPV e virus infettanti, mentre al Bambino Gesù sarà possibile studiare i tessuti biologici al microscopio. Infine, i ricercatori di Roma Tre e Campus Bio-Medico offriranno esperimenti su alimenti e pigmenti naturali.

Le attività non si fermano solo a Roma e Frascati: tantissime le città coinvolte. Solo per citarne alcune, a Potenza, i bambini potranno sfidarsi in giochi di logica e matematica con l’associazione PariMpari, mentre a Piacenza e Cassino potranno esplorare il futuro dell’intelligenza artificiale e scoprire i nuovi materiali innovativi. All’Università di Parma sarà possibile fare visite guidate a tema nel Museo di Cristallochimica, scoprire gli elementi della tavola periodica o conoscere a livello atomico le molecole più importanti per la vita e l’ambiente. A Pisa si passerà dall’enigmatica energia oscura ai segreti del cervello umano con i ricercatori dell’Università di Pisa.

E si continua sabato 28, sempre a Frascati con tanta altra scienza e un’avventura nel mondo delle emozioni umane con la “Scienza di Inside Out”. Un imperdibile show didattico coinvolgerà i bambini in un viaggio nel labirinto delle emozioni, accompagnati dai protagonisti Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, per imparare a conoscere i sentimenti in modo divertente e interattivo insieme ai ricercatori dell?università di Roma “Tor Vergata”.

L’intero evento, insignito della prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, è pensato per far divertire e appassionare i bambini, avvicinandoli alla scienza in modo coinvolgente e creativo. La scienza diventa un gioco, e i più piccoli saranno i protagonisti di un’esperienza unica, che unisce apprendimento e divertimento per un futuro sostenibile e innovativo.