Word Energy Outlook: le 5 principali sfide emerse dal più importante report sull’energia globale

Il rapporto della IEA evidenzia che, nonostante i progressi, il mondo è ancora lontano dagli obiettivi climatici, con politiche attuali che potrebbero portare a un aumento della temperatura di 2,4 °C entro il 2100. L'espansione delle energie rinnovabili è rapida, ma ostacolata da tensioni geopolitiche e difficoltà infrastrutturali. L'accesso all'energia rimane diseguale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

È stato pubblicato il nuovo rapporto della IEA (International Energy Agency) sul World Energy Outlook che fa il punto più autorevole e puntuale sulla situazione energetica mondiale e dal quale emerge che, nonostante i progressi, il mondo è ancora lontano dal raggiungimento degli obiettivi climatici. Le politiche attuali portano a un aumento della temperatura globale di 2,4 °C entro il 2100, con conseguenze sempre più gravi.

Quali sono dunque le sfide e gli scenari principali che il report ha sottolineato?

Sicurezza energetica

Le tensioni geopolitiche e la frammentazione rappresentano rischi importanti per la sicurezza energetica e per un’azione coordinata sulla riduzione delle emissioni.12 L’escalation del conflitto in Medio Oriente e la guerra in corso tra Russia e Ucraina sottolineano i continui rischi per la sicurezza energetica che il mondo si trova ad affrontare.

L’esperienza degli ultimi anni dimostra come le dipendenze possano trasformarsi rapidamente in vulnerabilità: una lezione che vale anche per le catene di approvvigionamento di energia pulita che presentano elevati livelli di concentrazione del mercato. I mercati dei combustibili tradizionali e delle tecnologie pulite si stanno frammentando: dal 2020 sono state introdotte in tutto il mondo quasi 200 misure commerciali che interessano le tecnologie per l’energia pulita, la maggior parte delle quali restrittive, rispetto alle 40 del quinquennio precedente.

La fragilità degli odierni mercati energetici ricorda l’importanza costante della sicurezza energetica – la missione fondamentale e centrale dell’AIE – e i modi in cui sistemi energetici più efficienti e puliti possono ridurre i rischi per la sicurezza energetica.

Un approccio globale alla sicurezza energetica deve quindi estendersi oltre i combustibili tradizionali per coprire la trasformazione sicura del settore elettrico e la resilienza delle catene di approvvigionamento di energia pulita. La sicurezza energetica e l’azione per il clima sono inestricabilmente legate: gli eventi meteorologici estremi, intensificati da decenni di elevate emissioni, stanno già ponendo profondi rischi per la sicurezza energetica.

Transizione energetica pulita

Le transizioni energetiche pulite hanno subito una forte accelerazione negli ultimi anni, plasmate dalle politiche governative e dalle strategie industriali, ma c’è più incertezza nel breve termine del solito su come queste politiche e strategie si evolveranno. I Paesi che rappresentano la metà della domanda energetica mondiale terranno elezioni nel 2024, e le questioni energetiche e climatiche sono state temi di rilievo per gli elettori che sono stati colpiti dagli alti prezzi dei combustibili e dell’elettricità e da inondazioni e ondate di calore.

L’energia pulita sta entrando nel sistema energetico a una velocità senza precedenti, con oltre 560 gigawatt (GW) di nuova capacità rinnovabile aggiunta nel 2023, ma la diffusione è tutt’altro che uniforme tra tecnologie e Paesi. I flussi di investimento verso progetti di energia pulita si avvicinano a 2.000 miliardi di dollari ogni anno, quasi il doppio dell’importo complessivo speso per la nuova fornitura di petrolio, gas e carbone – e i costi della maggior parte delle tecnologie pulite stanno riprendendo una tendenza al ribasso dopo l’aumento seguito alla pandemia di Covid-19. Questo aiuta la capacità di generazione di energia rinnovabile a salire dagli attuali 4.250 GW a quasi 10.000 GW nel 2030, al di sotto dell’obiettivo di triplicazione fissato alla COP28, ma più che sufficiente, complessivamente, per coprire la crescita della domanda globale di elettricità e per spingere la generazione a carbone al declino. Insieme all’energia nucleare, che è oggetto di rinnovato interesse in molti Paesi, le fonti a basse emissioni sono destinate a generare più della metà dell’elettricità mondiale prima del 2030.

Negli ultimi cinque anni, le aggiunte annuali di capacità solare sono quadruplicate a 425 GW, ma la capacità produttiva annuale è destinata a sestuplicare a oltre 1.100 GW, un livello che – se impiegato per intero – sarebbe molto vicino alle quantità necessarie nello scenario NZE.

Una storia simile di abbondante capacità produttiva riguarda le batterie agli ioni di litio. Portare queste tecnologie su larga scala nei Paesi in via di sviluppo sarebbe trasformativo per le prospettive globali, aiutando a soddisfare la crescente domanda in modo sostenibile e permettendo alle emissioni globali non solo di raggiungere il picco nei prossimi anni. Ciò richiede sforzi concertati per facilitare gli investimenti nelle economie in via di sviluppo affrontando i rischi che fanno aumentare il costo del capitale. I periodi di offerta abbondante rendono la vita difficile ai nuovi entranti, ma migliorare la resilienza e la diversità delle catene di approvvigionamento delle tecnologie per l’energia pulita e dei minerali critici rimane un compito essenziale. Per il momento, queste catene di approvvigionamento sono fortemente concentrate in Cina.

Domanda di elettricità in aumento per IA e raffreddamento

I contorni di un nuovo sistema energetico, più elettrificato, si stanno delineando man mano che la domanda globale di elettricità aumenta.L’uso dell’elettricità è cresciuto a un ritmo doppio rispetto alla domanda energetica complessiva nell’ultimo decennio, con due terzi dell’aumento globale della domanda di elettricità negli ultimi dieci anni provenienti dalla Cina. La crescita della domanda di elettricità è destinata ad accelerare ulteriormente nei prossimi anni e aumentando ancora più rapidamente negli scenari che soddisfano gli obiettivi nazionali e globali di zero emissioni nette.

L’aumento del consumo di elettricità dei centri dati, legato in parte alla crescente utilizzazione dell’IA, sta già avendo forti ripercussioni locali, ma le potenziali implicazioni dell’IA per l’energia sono più ampie e comprendono un migliore coordinamento dei sistemi nel settore energetico e cicli di innovazione più brevi. Ci sono oltre 11.000 data center registrati in tutto il mondo e sono spesso concentrati spazialmente, quindi gli effetti locali sui mercati dell’elettricità possono essere sostanziali. Tuttavia, a livello globale, i data center rappresentano una quota relativamente piccola della crescita complessiva della domanda di elettricità fino al 2030. Ondate di calore più frequenti e intense di quelle ipotizzate o standard di prestazioni più elevati applicati ai nuovi apparecchi – in particolare i condizionatori d’aria – producono entrambi variazioni significativamente maggiori della domanda di elettricità prevista rispetto a un caso positivo per i centri dati. La combinazione di redditi in aumento e temperature globali in aumento genera oltre 1.200 TWh di domanda globale aggiuntiva per il raffreddamento, una quantità superiore all’intero consumo di elettricità del Medio Oriente odierno.

Accessibilità e sostenibilità

Un sistema energetico sostenibile deve essere resiliente e inclusivo, garantendo che i benefici dell’economia energetica pulita siano equamente distribuiti. La mancanza di accesso all’energia moderna è l’iniquità più grave dell’attuale sistema energetico, con 750 milioni di persone – prevalentemente nell’Africa subsahariana – che non hanno accesso all’elettricità e più di 2 miliardi che non dispongono di combustibili puliti per cucinare.

Ciò richiede anche un riequilibrio degli investimenti nel settore energetico verso le reti e l’accumulo di energia in batterie, come proposto dall’ in vista della conferenza sul clima COP29 a Baku, in Azerbaigian. Al momento, per ogni dollaro speso per l’energia rinnovabile, 60 centesimi sono spesi per le reti e l’accumulo. Entro il 2040, questo rapporto raggiunge la parità in tutti gli scenari. Molti sistemi energetici sono vulnerabili a un aumento degli eventi meteorologici estremi e dei cyberattacchi, il che rende fondamentali gli investimenti adeguati nella resilienza e nella sicurezza digitale.

Si stanno delineando linee di demarcazione sull’energia e sul clima, che possono essere colmate solo se viene fornito un maggiore aiuto ai Paesi, alle comunità e alle famiglie più povere per gestire i costi iniziali del cambiamento, compreso un sostegno internazionale molto più consistente. Gli elevati costi di finanziamento e i rischi dei progetti stanno limitando la diffusione di tecnologie per l’energia pulita a basso costo nei luoghi in cui sono più necessarie, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove possono produrre i maggiori benefici per lo sviluppo sostenibile e l’accessibilità economica.

Urgenza di agire per il clima

Nonostante il crescente slancio verso le transizioni, il mondo è ancora lontano da una traiettoria in linea con i suoi obiettivi climatici. Le decisioni dei governi, degli investitori e dei consumatori troppo spesso consolidano i difetti dell’attuale sistema energetico, anziché spingerlo verso un percorso più pulito e sicuro. Ci sono alcuni sviluppi positivi ma gli attuali scenari politici mettono ancora il mondo sulla buona strada per un aumento di 2,4 °C delle temperature medie globali entro il 2100, con rischi sempre più gravi derivanti da un clima che cambia.

Tutte le parti devono riconoscere che bloccare l’uso dei combustibili fossili ha delle conseguenze. Potrebbe esserci una pressione al ribasso sui prezzi dei combustibili per un po’, ma la storia dell’energia ci dice che un giorno il ciclo si invertirà e i prezzi saliranno.

E i costi dell’inazione climatica, nel frattempo, aumentano di giorno in giorno man mano che le emissioni si accumulano nell’atmosfera e gli eventi meteorologici estremi impongono il loro prezzo imprevedibile. Al contrario, le tecnologie pulite, che sono sempre più convenienti oggi, sono destinate a rimanere tali, con una notevole riduzione dell’esposizione ai capricci dei mercati delle materie prime e benefici duraturi per le persone e il pianeta.

La necessità di ridurre le emissioni fino al raggiungimento della neutralità climatica e del pieno completamento della transizione energetica è ostacolata da tensioni geopolitiche che minano le azioni coordinate, nonché dalle strategie industriali e dall’incertezza sul futuro delle politiche governative.

È necessario, dunque, un maggiore supporto internazionale per i Paesi più poveri, dove milioni di persone sono ancora prive di accesso all’elettricità e a combustibili puliti per cucinare.

Fonte: IEA

