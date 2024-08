Un reattore a fusione nucleare come progetto di maturità: la straordinaria impresa di Cesare Mencarini

Un progetto apparentemente impossibile diventa realtà: Cesare Mencarini, 17 anni, costruisce un reattore a fusione nucleare per il suo esame di maturità al Cardiff Sixth Form College

Cesare Mencarini, un giovane studente di 17 anni di origine italiana, ha trasformato un’idea apparentemente impossibile in una straordinaria realtà, costruendo un reattore a fusione nucleare per il suo esame di maturità al Cardiff Sixth Form College, in Gran Bretagna.

Mencarini ha realizzato un progetto incredibile che gli ha permesso di ottenere il voto massimo (A*). Il reattore, presentato con grande successo al Cambridge Science Festival, è stato in grado di generare plasma, lo stato della materia essenziale per la fusione nucleare, dimostrando il talento eccezionale del giovane.

Il cammino di Mencarini non è stato privo di difficoltà. All’inizio, il college aveva espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza del progetto, ma Mencarini non si è lasciato scoraggiare. Ha preparato una dettagliata valutazione dei rischi, riuscendo a convincere il personale del college e ottenendo così l’autorizzazione per proseguire, come racconta lui stesso:

Il college temeva che il progetto potesse essere pericoloso. Ma abbiamo condotto una valutazione completa dei rischi, e il personale è stato di grande supporto.

Dopo 18 mesi di intenso lavoro, il sogno di Mencarini è diventato realtà. Utilizzando l’alta tensione, è riuscito a riscaldare gli atomi e a creare il plasma necessario, pur non potendo replicare la pressione gravitazionale del Sole.

Un talento fuori dal comune

Il preside del college, Julian Davies, ha espresso grande ammirazione per il lavoro di Mencarini, definendolo “eccezionale” e prevedendo per lui un futuro radioso:

Mencarini ha dimostrato un’etica del lavoro straordinaria e senza dubbio avrà un impatto significativo sull’industria energetica in futuro.

Il successo ottenuto da Mencarini ha catturato l’attenzione di diverse università di prestigio, tra cui Imperial College, Bristol e Bangor. Con idee già chiare per il futuro, il giovane aspira a laurearsi in ingegneria e a lavorare presso il Centro di Interfaccia e Analisi dell’Università di Bristol.

