L’impressionante muro di turbine eoliche verticali che produce 2.200 kWh di energia silenziosa

Una recinzione eolica sviluppata dal designer newyorkese Joe Doucet promette di portare la produzione di energia pulita nei paesaggi urbani. La Wind Fence, composta da turbine verticali modulari, non solo produce energia pulita, ma è anche esteticamente gradevole. Ideale per hotel, edifici aziendali e residenziali, questa innovazione promette di integrare la sostenibilità nella vita quotidiana delle città. Ma come funziona e quali benefici offre davvero?

L’energia eolica è una componente fondamentale del mix di energie rinnovabili che i paesi adottano per un futuro senza combustibili fossili. Per massimizzare l’efficienza e il guadagno energetico, i produttori di apparecchiature originali (OEM) costruiscono turbine sempre più grandi ogni anno per installazioni su larga scala. Questo ha limitato la partecipazione dell’energia eolica alla generazione distribuita, a differenza dei pannelli solari che possono essere installati su tetti, giardini e balconi.

Nel 2021, Doucet ha studiato i prodotti di energia distribuita per l’energia eolica, scoprendo poche opzioni valide. Ha quindi deciso di progettare un nuovo prodotto che fosse sia efficiente che esteticamente gradevole. Il design originale, chiamato Wind Turbine Wall, è stato sviluppato e testato più volte negli ultimi due anni, con la maggior parte delle modifiche concentrate sulla forma e dimensione delle pale.

Quanta energia può generare?

Con il team di Airiva, una società co-fondata con Jeff Stone, veterano dell’industria energetica, Doucet ha testato 16 design di pale verticali, arrivando a tre versioni finali sottoposte a prove nella galleria del vento. Dopo rigorosi test in due strutture negli Stati Uniti, il team ha concluso che la struttura elicoidale delle pale era la più efficiente. Sebbene l’uso di pale elicoidali in turbine verticali non sia una novità, Airiva ha fatto progressi significativi massimizzando i benefici posizionando più pale in funzione simultaneamente.

In una configurazione standard, con otto pale elicoidali disposte con precisione, la Wind Fence genera circa 2.200 kilowattora di energia all’anno. Per un’abitazione media negli Stati Uniti, sarebbero necessarie cinque unità di Wind Fence per eliminare completamente la dipendenza dalla rete elettrica. Ogni unità misura quasi 4,2 metri di altezza per 2,1 metri di larghezza, rendendo questa soluzione più adatta per installazioni aziendali, pubbliche e immobiliari piuttosto che per singole residenze.

Il movimento silenzioso delle turbine eoliche rende la generazione di energia pulita esteticamente piacevole, rappresentando un chiaro segno della transizione verso un pianeta più verde. Airiva prevede di utilizzare l’80% di materiale riciclato nella produzione delle sue turbine. La soluzione è modulare e consente di installare una serie di unità per aumentare la produzione energetica di una struttura. L’azienda è ancora lontana dall’installazione commerciale delle sue unità, ma i progetti pilota personalizzati potrebbero iniziare entro la fine dell’anno, con i primi ordini previsti per il 2025.

Fonte: Airiva

