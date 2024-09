Un albero solare “da sogno” per ricaricare lo smartphone e fare quattro chiacchiere con gli amici

Un artigiano francese esperto nella lavorazione dei metalli ha creato un albero solare che permette di ricaricare dispositivi elettronici e potenzialmente veicoli elettrici utilizzando l'energia solare. La struttura, dotata di pannelli fotovoltaici, batterie al litio e una seduta per conversare, è progettata per spazi pubblici

Un albero solare dotato caricabatterie e una panchina per fare quattro chiacchiere con gli amici. È una delle ultime creazioni di uno studio artigianale specializzato nella lavorazione dei metalli che si trova in Mayenne, Francia.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di alberi solari, la speranza è che presto inizieranno a diffondersi nei nostri giardini, integrandosi con quelli veri, e che ci supportino nella produzione di energia pulita.

L’idea dell’artigiano che lo ha ideato sembra sia nata grazie a un sogno. Hervé Louifi, questo è il nome del creatore, ha rivelato, infatti, che stava sognando di trovarsi nel bel mezzo del deserto con il telefono scarico e senza nulla con cui poterlo ricaricare per chiamare i soccorsi. Così, nel sogno, ha pensato che se solo avesse avuto dei pannelli fotovoltaici, avrebbe potuto salvare la sua vita. Al risveglio, si è subito messo all’opera. La progettazione del design e i lavori di modellazione hanno richiesto circa un mese e mezzo, mentre per la costruzione vera e propria ha impiegato circa due settimane.

La struttura è composta da nove moduli fotovoltaici. Per immagazzinare l’elettricità prodotta dai pannelli, utilizza batterie al litio che sono alloggiate all’interno del tronco. Secondo l’artigiano, l’integrazione di queste batterie nel corpo dell’albero metallico è stata una delle sfide più difficili durante la sua creazione. L’albero è dotato di un piccolo tavolo circolare e due panchine per “riunirsi e conversare”. Dispone inoltre di quattro prese USB che permettono agli utenti dell’albero di usufruire gratuitamente dell’elettricità prodotta dall’energia solare e ricaricare i dispositivi portatili. È possibile dotare l’albero solare di una funzione di ricarica per veicoli elettrici, a seconda delle richieste dei clienti, ed equipaggiarlo con un lampione. Con questa soluzione ecologica e pratica, l’inventore punta principalmente a quelle comunità locali che desiderano facilitare l’accesso della popolazione alle energie rinnovabili.

La Louifi Métal-entreprise, l’azienda produttrice, ha installato uno di questi alberi proprio davanti al laboratorio, in rue Nationale 12 a Saint-Georges-Buttavent. Pare che diverse città, tra cui Parigi, abbiano già manifestato interesse per l’ideazione, una pecca, il prezzo: sembra infatti che uno di questi alberi costi attorno ai 15.000 euro.

