Trasformazione energetica epocale: le rinnovabili superano il 30% del fabbisogno di elettricità mondiale

Un nuovo rapporto di Ember rivela che le energie rinnovabili, come solare ed eolica, hanno superato il 30% della produzione globale di elettricità: un traguardo storico che segna un significativo passo avanti nella lotta contro il cambiamento climatico

Il mondo sta attraversando una trasformazione energetica epocale. Mai prima d’ora le fonti di energia rinnovabile come il solare e l’eolico avevano raggiunto una quota così rilevante nella produzione globale di elettricità. Un nuovo rapporto di Ember rivela che queste energie pulite rappresentano ora oltre il 30% dell’elettricità mondiale, segnando un punto di svolta nella lotta contro il cambiamento climatico. Cosa significa questo per il nostro futuro energetico?

Questo aumento delle energie pulite dovrebbe ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel settore energetico, segnando un potenziale punto di svolta nella lotta contro il cambiamento climatico, come affermato Dave Jones, direttore delle analisi globali di Ember:

Il futuro delle rinnovabili è arrivato.

L’ascesa dell’energia solare

L’energia idroelettrica guida l’avanzata delle energie rinnovabili, contribuendo con il 14,3% del totale. Seguono da vicino l’energia solare ed eolica, che insieme hanno generato il 13,4% dell’elettricità mondiale nel 2023. L’energia solare si è rivelata un vero e proprio punto di svolta. Il rapporto evidenzia come l’energia solare sia la fonte di elettricità in più rapida crescita da 19 anni consecutivi. Solo nel 2023, l’energia solare ha contribuito con una quantità di nuova generazione di elettricità più che doppia rispetto al carbone. Questa crescita rapida è attribuita ai progressi tecnologici nel settore solare e alla riduzione dei costi.

L’aumento delle energie rinnovabili ha già avuto un impatto positivo. Il rapporto suggerisce un rallentamento significativo nella crescita dell’uso dei combustibili fossili per la generazione di elettricità nell’ultimo decennio. Ciò si traduce in aria più pulita e un clima più stabile. Gli esperti credono anche che il 2023 potrebbe essere l’anno in cui le emissioni del settore energetico hanno raggiunto il picco, segnando un altro traguardo cruciale.

Nel complesso, le energie rinnovabili sono passate dal 19% dell’elettricità mondiale nel 2000 a oltre il 30% l’anno scorso. La revisione completa di Ember copre 80 paesi, rappresentando il 92% della domanda globale di elettricità. Gli autori del rapporto affermano che l’elettricità pulita potrebbe portare a una diminuzione del 2% della generazione di combustibili fossili a livello globale nel prossimo anno. Tuttavia, permangono delle sfide. Sebbene l’uso dei combustibili fossili nella generazione di elettricità sia destinato a diminuire, queste fonti dominano ancora altri settori come i trasporti, le industrie pesanti e il riscaldamento.

Guardando al futuro, i leader mondiali hanno fissato obiettivi ambiziosi alla recente conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, COP28. Puntano ad aumentare la quota delle rinnovabili nell’elettricità globale al 60% entro il 2030. Raggiungere questo obiettivo richiederebbe di triplicare la capacità attuale delle rinnovabili e ridurre significativamente le emissioni del settore energetico. Tuttavia, questo traguardo è a soli sei anni di distanza. Raggiungere questo obiettivo richiederebbe un coordinamento senza precedenti tra attori statali e settore privato attraverso una combinazione di sussidi massicci, avanzamenti tecnologici e economie di scala nella produzione.

