Ti spieghiamo perché (anche se hai caldo) dovresti fare adesso scorta di pellet

Nonostante il caldo estivo, è il momento ideale per acquistare pellet, poiché i prezzi sono attualmente bassi a causa della riduzione dei consumi dello scorso anno. L'aumento della domanda in autunno potrebbe far salire nuovamente i prezzi, quindi è consigliabile fare scorte ora.

Sappiamo perfettamente che la calura estiva non permette nemmeno di pensare alle stufe a pellet. Ma vi suggeriamo di fare uno sforzo e ne gioverà il portafogli!

Negli ultimi due anni, l’instabilità geopolitica causata dalla guerra russo-ucraina ha, come ben sappiamo, portato con sé anche una crisi energetica con relativi aumenti delle bollette. Ma l’inverno particolarmente mite che abbiamo appena trascorso ha visto una riduzione dei consumi che è inevitabilmente sfociata in una flessione dei prezzi al consumo nel mercato europeo, anche, del pellet.

I riscaldamenti e i combustibili fossili hanno sfiorato prezzi da capogiro, e questo ha fatto sì che molte famiglie optassero per soluzioni più convenienti e con meno emissioni di inquinanti. Come ad esempio proprio il pellet che, nonostante alcune polemiche riguardo alla sostenibilità di queste biomasse, ha saputo anche rinnovarsi e proporre prodotti sempre più ecologici, come quelli prodotti con fibre di bambù.

Lo studio di qualche mese fa di Bioenergy Europe, un’associazione che mira a sviluppare un mercato sostenibile della bioenergia basato su condizioni commerciali eque, afferma che le previsioni saranno stabili anche per il resto dell’anno.

Ma dati gli accumuli di prodotti invenduti per via della scarsa richiesta e dato che attualmente, almeno nelle fiere e nei negozi indipendenti, alcuni produttori stanno offrendo sacchi da 15 kg con prezzi che si aggirano tra i 4 e i 6 euro, è probabile che i prezzi torneranno a salire (sebbene non come due anni fa, quando abbiamo visto cifre anche triplicate) con l’inizio dell’autunno e l’aumento della domanda.

Ovviamente, questi sono studi previsionali e molto dipenderà da diversi fattori, come gli sviluppi sul fronte bellico e il clima dei prossimi mesi. Ma se trovate sacchi da 15 kg a un prezzo compreso tra 4 € e 6 €, provate a dimenticare il caldo che vi attanaglia e siate lungimiranti: fate scorta perché è probabilmente il miglior prezzo che troverete.

Fonte: Bioenergy Europe

